Bin Laden grita com Michel em treta: 'Abaixa a bola, plantinha!'

MC Bin Laden e Michel tiveram uma discussão na madrugada desta terça-feira (20) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Antes de começar a treta com Michel, Bin Laden conversou com Pitel. Na ocasião, os dois falaram sobre votação e o funkeiro disse que "não devia satisfação a ninguém".

Michel entrou na conversa e Bin reagiu: "Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente, certo? Você inventou história aqui, vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso."

A discussão continuou na presença de outros brothers e Bin afirmou: "Foi você que falou no quarto que ele iria votar na Alane. Você foi no Sincerão falar de mim. No ao vivo você cresce e agora não fala nada? Você é uma fraude!"

Raquele defendeu Michel, mas o cantor seguiu: "Eu assumo o que eu faço! Você é mentiroso, Michel. É uma fraude!".

O professor argumentou: "Eu e o Rodriguinho fomos os primeiros a falar que não íamos votar nela. Como eu iria votar nela? Rodriguinho está de prova!".

Você é falso. Você é fraude, você é mentiroso, seu mentiroso! Seu fraude! Eu falei para o Rodriguinho que não ia votar nela. Eu não jogo com você, jogo com o Buda. Você começou a aparecer agora por causa de um VIP e um Anjo. Abaixa a bola, plantinha! Sua máscara está caindo, fake news! MC Bin Laden

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o mais odiado da casa? Enquete encerrada Total de 20430 votos 17,66% Wanessa Camargo 17,61% Davi 16,33% Fernanda 12,22% Alane 9,57% Rodriguinho 6,77% Lucas Henrique 4,32% Yasmin Brunet 2,77% Michel 2,53% MC Bin Laden 2,31% Beatriz 2,30% Isabelle 1,41% Giovanna 0,89% Deniziane 0,86% Matteus 0,84% Leidy Elen 0,81% Raquele 0,80% Giovanna Pitel Votar de novo Total de 20430 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

