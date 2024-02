BBB 24: Leidy bate-boca com Fernanda após Sincerão

Depois do último Sincerão do BBB 24 (Globo), Leidy tirou satisfação com Fernanda devido à justificativa da confeiteira para destruir sua carta de família.

O que aconteceu

No último Sincerão, os brothers foram surpreendidos com cartas escritas a mão e fotos de pessoas queridas. Na área externa, cada um dos participantes da dinâmica teve que triturar cartas dos rivais.

Fernanda escolheu triturar a carta de Leidy: "A gente se afastou. Não tenho motivo muito forte pra isso. Ela fez um movimento do Marcus contra mim e é por isso mesmo".

Ao fim da dinâmica, Leidy procurou Fernanda: "Quem foi que fez a fofoca que eu fiz a movimentação para colocar você no Paredão?".

A confeiteira respondeu que o responsável pela fofoca foi MC Bin Laden — ao que a trancista replicou: "Eu não fiz movimentação nenhuma. Caiu no meu ouvido... Eu não entendi a sua justificativa. [...] O Bin soltou lá em cima que o Marcus iria para o Paredão e eu falei que tinha que fazer algo para você não ir".

Fernanda comentou: "Ele deu mole, você pegou e fez um movimento que talvez nem todo mundo iria em mim".

Em nenhum momento eu fiz movimentos para colocar você, Fernanda. Sabe o que eu falava? "Não voto na Fernanda para ninguém falar que eu compro barulho dos outros". Leidy Elin

Mas soou como se ele [Bin] tivesse falado e você tivesse feito um movimento contrário. Fernanda

NEWSLETTER

