BBB: O que diziam as cartas destruídas escritas por famílias dos brothers

No último Sincerão do BBB 24 (Globo), todos os brothers foram surpreendidos com cartas escritas a mão por pessoas queridas. No entanto, apenas Davi, Deniziane, Fernanda e Wanessa ficaram com as mensagens da família.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os administradores das contas dos participantes que não tiveram acesso às suas cartas publicaram os conteúdos nas redes sociais. Veja o que dizia cada uma delas:

Alane

Beatriz

Isabelle

Leidy

Lucas

Michel

Raquele

Rodriguinho

Yasmin

BBB 24 - enquete UOL: Boninho pegou pesado no Sincerão? Resultado parcial Total de 3850 votos 45,22% Boninho pegou pesado demais 32,94% Eu amei a dinâmica, quero outras assim 21,84% Foi ótimo pra sacudir o jogo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3850 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash