BBB 24: Brothers expõem inseguranças com corpos; veja o que cada um disse

Os brothers do BBB 24 (Globo) organizaram um "desfile surpresa" na tarde de ontem (19) para Yasmin Brunet, que estava triste desde que soube por Lucas dos comentários que Nizam teria feito sobre seu corpo.

Ao ver a amiga triste, Wanessa teve a ideia de organizar um desfile com todos os brothers da casa. "Eu tô armando com todo mundo da gente fazer um desfile para exaltar as nossas imperfeições perfeitas do nosso corpo", disse a cantora a outros brothers.

Confira o que cada um dos brothers disse:

Na área externa, um por um, os brother desfilaram até Yasmin e disseram algo que amam e aceitam sobre seu corpo.

Beatriz: "Cada um tem seu corpo, cada um tem sua beleza e a gente tem que se amar".

Deniziane: "Sou mãe, fui cobrada pra ter o corpo perfeito, mas eu também tenho estrias".

Fernanda também disse que costumava esconder as cicatrizes de sua gravidez, mas que elas fazem parte de sua história e está aprendendo a lidar.

Imagem: Reprodução/Globoplay

Matteus: "Eu era gordinho e tenho minhas marcas com muito orgulho. Isso faz parte da minha história e vou carregar isso sempre comigo".

Leidy: "Meu corpo é lindo. Uma africana com as virilhas pretas, escuras, e o bumbum também".

Já Giovanna e Isabelle salientaram a celulite, estrias e marcas no corpo.

Michel: "O meu é para quando olham pro meu rosto e falam: 'Que rosto lindo, que sorriso lindo, mas podia emagrecer, né?'. Aqueles que tem mania de pegar no meu peito sem autorização, achando que é brincadeira. Mas não é não".

Raquele disse se sentir "uma grande gostosa" do jeito que é.

Em seguida, Lucas dançou e disse ser um "gordinho gostoso".

Alane: "As pessoas falam do nosso corpo, mas isso não define quem a gente é. A gente não tem que ter vergonha".

Pitel: "Você é linda, você é perfeita".

Rodriguinho também dançou para a sister e pediu para que ela "não se apagasse por nada".

Bin Laden: "Tô vencendo minha vergonha para estar aqui também. Tô aprendendo junto com eles e tô me sentindo representado".

Imagem: Reprodução/Globoplay



Yasmin caiu no choro com o desfile. "Em quem eu vou votar agora? Eu amo todos vocês", disse a modelo, que foi recebida por um abraço em grupo dos brothers, aos gritos de "gostosa".

A modelo ainda citou que é muito insegura, já teve anorexia e tem sofrido com compulsão alimentar dentro do reality show. "Eu não aguento mais ouvir falarem do meu corpo e isso me definir", disse.

Se esse cara realmente falou isso de mim, Nizam, vai tomar do seu c* Yasmin Brunet

