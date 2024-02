Bia e Fernanda trocam ofensas após Sincerão: 'Desequilibrada'

Depois do último Sincerão do BBB 24 (Globo), Beatriz e Fernanda tiveram um breve bate-boca: a vendedora voltou a dizer que a confeiteira se incomoda com a sua alegria na casa.

O que aconteceu

Depois de discutir com Fernanda, Leidy Elin conversou com Bia e revelou uma reclamação da confeiteira: "Quando ela ganhou a prova Bate e Volta, que subiu o papel, todo mundo ficou de boa. E ela falou: 'Não sei como a Bia não foi comemorar no meu papel'. Tipo assim, falando que você é espalhafatosa, que comemora tudo".

Bia não gostou do comentário: "Só que ninguém fala na minha cara. Isso que está subindo me sangue".

A vendedora foi atrás de Fernanda na cozinha: "Você fala que eu sou ninguém, invisível... Mas fala lá né, na prova Bate e Volta. 'Ainda bem que a Bia não comemorou no papel'. Eu lá quero comemorar no papel? Se liga mulher, pelo amor de Deus! As propagandas te incomodam? Eu te incomodo?".

Não tem culhão para aguentar o que você fala, vai continuar se incomodando. Volto a falar, tem um botão na sala, pode apertar. [...] Se você se incomoda com a minha alegria, o problema é seu. Beatriz

Fernanda questionou em quem Bia votou e a vendedora respondeu que já votou nela "várias vezes": "Esse é o peso! Eu posso fazer o que eu quiser. Quando você estiver no Paredão e tiver uma prova parecida, faça o mesmo."

Se eu tivesse incomodada, você iria sentir. Eu c*guei para você! [...] Que papo de maluca. Você é desequilibrada! Fernanda

