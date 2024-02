Após 'mudar' sobrenome, Harry e Meghan tentam reaproximação com rei Charles

Após Harry e Meghan "mudarem" o sobrenome dos filhos, o casal tenta se reaproximar do rei Charles em meio a descoberta do câncer do monarca.

O que aconteceu

No novo site lançado pela família, é possível ver o uso de Sussex no lugar de Mountbatten-Windsor como sobrenome dos filhos, príncipe Archie e a princesa Lilibet Diana. Dessa forma, a família quebra com a tradição real e como eram anteriormente conhecidos. Ao The Sun, a especialista real Jennie Bond afirmou que Harry e Meghan tentam desta maneira declarar a sua independência. Porém, ela avaliou que foi feita de forma errada.

"É mais uma declaração de independência deles. Não há nada de errado, mas ainda me parece que existe um conflito interno acontecendo envolvendo os seus filhos", disse Jennie.

A mudança de sobrenome ocorre em meio ao diagnóstico do rei Charles 3º. O príncipe Harry revelou que tem várias viagens programadas ao Reino Unido para se encontrar com a sua família. Em uma aparição no Good Morning America, Harry foi questionado se o estado de saúde do pai poderia promover uma reconciliação.

O príncipe respondeu: "Sim, tenho certeza. Eu vejo no dia a dia a união e a força nessas famílias. Acho que qualquer doença, qualquer doença une as famílias", disse.