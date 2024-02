Após assumir loja do pai, Francisco cai em plano cruel de César em 'Fuzuê'

Após a cirurgia no coração de Nero (Edson Celulari), Francisco (Michel Joelsas) assumiu a loja do pai. Porém, nos próximos capítulos de "Fuzuê" (Globo), o moço cai em golpe cruel de César Montebello (Leopoldo Pacheco).

Tentando prejudicar o marido de Bebel (Lilia Cabral) mais uma vez, o pai de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) manda um falso comerciante negociar com Francisco. "Então, é isso mesmo... a margem de lucro que eu vou ter é essa que você está me garantindo?", questiona ele para o homem enviado por César.

Em um primeiro momento, Francisco estranha as vantagens apresentadas. "Se é um negócio garantido e fácil assim, por que o meu pai nunca praticou isso antes? Nunca fechou com você nessas bases?", pergunta. "Talvez fosse pra essa oportunidade ser sua, pra esse negócio ser fechado pelas suas mãos mais visionárias!", responde o farsante.

Querendo provar para a família que é capaz de gerenciar a Fuzuê, ele fecha o negócio. "Maravilha! Essa vai ser a chance de eu provar pra minha família que temos muito potencial de mercado! Que dá para fazer negócios melhores e mais lucrativos com a Fuzuê! Fechado", diz.

Na verdade, a intenção do vilão é acusar Nero por sonegação de impostos. "O filhinho ousado, achando que fechou um grande negócio, vai afundar a loja. Já estou ansioso para ver o incorruptível imperador tendo que lidar com mais essa acusação, a de sonegação de impostos. Nero vai se arrepender por ter entrado no meu caminho", comemora César após seu plano dar certo.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo.