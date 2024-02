Citada em 'Renascer', Alexya Salvador foi a 1ª travesti a adotar no Brasil

Buba (Gabriela de Medeiros) quer adotar uma criança em "Renascer". No capítulo de ontem (19), a personagem decidiu buscar informações sobre os requisitos para adoção no Brasil e mostrou o medo de sofrer preconceito por ser uma mulher trans. Na cena, um nome foi citado: a reverenda Alexya Salvador.

Quem é Alexya?

A própria novela já indicou resumidamente quem ela é. "Você conhece o caso da reverenda Alexya Salvador? Uma travesti que, junto com o marido, adotou três filhos. Eu não vou te dizer que foi um processo fácil porque não foi. Mas casos como o da Alexya e do Roberto e outros com os quais temos nos deparado aqui têm nos feito aprender que não existem famílias típicas ou atípicas. O que existem são famílias aptas ou inaptas a acolherem, de verdade, uma criança ou um jovem na própria vida", disse a representante da instituição que Buba visitou.

Alexya concluiu seu primeiro processo de adoção em 2015. Ela é mãe de três filhos: Gabriel, um menino com deficiência, e Ana Maria e Dayse, que são meninas trans. Vive com os filhos e o marido Roberto na cidade de Mairiporã, Grande São Paulo, onde nasceu.

Ela tem uma trajetória cheia de particulares: ela também é a primeira reverenda travesti da América Latina. Ela é pastora da Igreja da Comunidade Metropolitana. Fundada há 50 anos nos Estados Unidos, segue estrutura teológica referência em acolhimento de pessoas da comunidade LGBTQIA+. Hoje tem atuação em mais de 100 países, incluindo o Brasil.

A reverenda foi criada em uma família católica e permaneceu no catolicismo até os 30 anos. No entanto, percebeu que não se enquadrava no que a religião esperava, desistiu do curso para se tornar padre e abandonou a Igreja Católica quando conheceu Roberto, seu futuro marido, em 2009.

Nas redes sociais, Alexya faz postagens sobre direitos de pessoas LGBTQIAP+ e também compartilha momentos em família e na igreja.

É professora da rede estadual há quase 20 anos e, atualmente, está na coordenação de uma escola pública.

Agradecimento

Antes de ser citada em "Renascer", a reverenda contou que os redatores da novela tiveram conversas com ela para conhecer sua história e de sua família antes mesmo do folhetim estrear. "Meu ouviram com muito carinho e muito respeito."