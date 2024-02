Adele se incomoda após exposição e memes: 'Odeio ser famosa'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Adele, 35, ficou incomodada após exposição e memes com a cantora. Durante o desabafo em um show, a artista confessou que odeia ser famosa.

O que aconteceu

Durante a sua apresentação em Las Vegas, no "Weekend With Adele", a cantora se queixou dos memes em torno dos seus lábios. A cantora mostrou incômodo com um vídeo que viralizou e que apontava um possível preenchimento labial. Ela negou a intervenção em sua boca e destacou que não gosta da exposição.

"Eu sei que soa maluco, mas eu odeio ser famosa, ok?", desabafou ela durante o show.

Em seguida, a cantora contou sobre o vídeo que viralizou e a questão com a sua boca. Ela estava em uma quadra para assistir a um jogo de basquete. Seu marido, Rich Paul, agente esportivo, estava trabalhando pelo local, conversando com jogadores. "Eu estava lá na minha, procurando pelo Michael Jordan, para ser bem honesta", disse.

Então, ela afirmou que os responsáveis pelas câmeras foram até ela e perguntaram duas vezes se poderiam filmá-la e colocá-la na tela. No entanto, ela negou o pedido. "Eu disse: 'Por favor, não, acabei de cancelar [um show] em Las Vegas, não quero'. Aí eles voltaram e me filmaram. Eu tenho lábios grandes naturalmente? Não preciso de preenchimentos", contou.

A cantora explicou que os lábios pareceram diferentes foi por causa da sua irritação. "O motivo de aparentar ser outra pessoa é que eu estava com raiva", afirmou. "Porque esses filhos da p**** voltaram e me filmaram contra a minha vontade. Eu fiquei muito irritada porque pedi para não ser filmada. Acredito que pedi para isso acontecer".