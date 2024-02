Yasmin condena Nizam após falas sobre corpo e ironiza: 'Doida para ver ele'

Yasmin Brunet desaprovou novamente Nizam por falas sobre corpo no BBB 24 (Globo). A modelo ironizou a aparência do ex-brother, que foi eliminado no quarto Paredão, há quase um mês.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Yasmin detonou o ex-brother e ironizou: "O Nizam falou que ele achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com a cara do gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho".

Leidy o chamou de "escr*to", e a modelo continuou: "Estou doida para ver ele lá fora..."

Em seguida, a trancista salientou: "Mas acho que ele deve ter falado mais alguma coisa que a gente não viu".

Interferindo no papo, Lucas Henrique apontou: "Eu acho, Leidy, de verdade, acho que ele direcionou o comentário. Talvez deva ter falado da Yasmin, só que a galera não quis me falar". A famosa concordou e Wanessa acrescentou: "Que desnecessário!".

Depois disso, no Quarto Fada, Lucas relembrou a situação. Ele disse que ficou sabendo da história de Nizam tratar do corpo das meninas por Rodriguinho.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 255440 votos 22,70% Deniziane 72,32% Fernanda 4,98% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 255440 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash