Wanessa elogia Yasmin no BBB e cita histórico de compulsão: 'Tinha bulimia'

Wanessa Camargo se abriu e falou sobre seu histórico de problemas com o corpo para Yasmin Brunet no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa no BBB 24, Wanessa elogiou Yasmin e disse que ela precisava enxergar sua beleza. A sister estava preocupada com a aliada, que soube por Lucas que o ex-BBB Nizam havia comentado sobre seu corpo dentro do reality.

"Quanto mais olho para você, mais linda você fica. Você é linda do jeitinho que você é. Se olha no espelho e se acha linda. Não deixa esse negócio entrar na sua cabeça, como se eles fossem manual de beleza. Não se apega a isso", avaliou a cantora.

"Caguei pra esse macho escrot* do caralh*", respondeu a modelo.

Wanessa, então, falou sobre sua vida e como "aprendeu" a deixar comentários negativos de lado.

"Eu não tenho uma bunda que eu acho incrível, eu não tenho um peito que eu acho bonito, tenho barriguinha, tenho gordurinha, tenho celulite?", disse Wanessa. "Tive problema de compulsão alimentar, tive problemas sérios, até o dia em que olhei e falei: não vou ficar nessa, não".

Mais tarde, ela mencionou que tinha um distúrbio relacionado ao seu corpo e precisou "mudar seus valores" para se aceitar. "Eu tinha bulimia, amiga", disse. "Tô firme, forte e saudável - é [uma questão de] trocar valores".

