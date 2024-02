Sem redes sociais: como está Vanessa Lopes um mês após a desistência do BBB

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 (Globo) há um mês. Neste domingo (18), ela falou pela primeira vez ao Fantástico sobre o quadro psicótico que teve e como está lidando com a questão.

Como está Vanessa Lopes

Vanessa Lopes está vivendo sem redes sociais, segundo a reportagem do Fantástico. Ela está vivendo perto da praia e voltou a praticar vôlei com as amigas. "A minha geração é de muita correria, mas a gente primeiro tem que se cuidar."

Ela contou ter sido diagnosticada com "quadro psicótico". "Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo".

É como se minha mente rompesse com a realidade. Como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real. Isso acontece por estresse e ansiedade.

Vanessa Lopes

Ela diz ter alívio e medo. "Alívio porque tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito. E medo do julgamento."

Vanessa conta que nunca passou por algo parecido. "Eu já tinha tido episódios em que precisei de acompanhamentos médicos, mas não nesse nível."

Ex-BBB fala que não se arrepende de ter pedido para sair do programa. "Eu não estava bem para viver aquilo, prefiro estar em casa com os cuidados médicos. [...] É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja, mas eu não estava bem para viver aquilo", disse a tiktoker.

Vanessa disse ainda que acredita que o trabalho nas redes sociais teve influência em seu quadro: "O medo do julgamento, do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento, tudo o que já vivenciei na internet. Foram dores minhas que vieram à tona". Vanessa é influenciadora com milhões de seguidores.

Cronologia após a saída do BBB

Tadeu Schmidt confirmou a desistência e pediu para os colegas não se culparem. "Ninguém dentro dessa casa deve se culpar por nada. A Vanessa já seguiu para a casa dela, vai seguir com a vida dela, a gente deseja tudo de bom pra ela. E a gente segue com o nosso jogo aqui", reforçou.

Após desistir do programa, a influencer foi vista no aeroporto. A fã Luciana Alves publicou um vídeo rápido da famosa em seu Instagram e desejou forças.

A imagem da ex-sister foi retirada da vinheta. No dia 23 de janeiro, ela foi excluída da abertura do programa. Os eliminados seguiram aparecendo em preto e branco.

Terceiro eliminado do BBB 24, Pizane relatou como estava a saúde da tiktoker. "A Vanessa é uma grande querida e uma das pessoas mais especiais para mim, durante o programa. Venho tendo contato com a família dela e, com certeza, ela está num lugar de acolhimento, buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si", disse em entrevista à Quem.

Uma semana após a desistência, o pai de Vanessa Lopes se pronunciou. "Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado. Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos muito bem, é um momento de muito acolhimento", declarou Alisson Ramalho em vídeo no Instagram.

Um boletim assinado por um médico informou o tratamento recomendado à famosa. "A paciente encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho", divulgou a nota.

Em fevereiro, um novo boletim foi emitido e indicou a evolução da influenciadora. "A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", compartilhou o pai da influenciadora em seu story.

Recentemente, a tiktoker apareceu em vídeo descontraído com a família. Liziane Lopes publicou um vídeo no dia 11 de fevereiro, em que a filha brincava e jogava mímica com os pais.

