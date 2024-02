Transmissão do Carnaval 2024 na Globo foi grande lambança, opina Marcelle

A transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo pela Globo recebeu duras críticas nas redes sociais e na imprensa especializada. As principais queixas se referiam à troca de repórteres especializados por atores e influenciadores digitais, além da interrupção da transmissão durante os desfiles para mostrar o camarote do evento.

A colunista Marcelle Carvalho concorda com as críticas, mas não culpa os influencers pelo fiasco da cobertura carnavalesca. "Posso estar sendo um pouco advogada do diabo, mas penso, sinceramente, que existe lugar para todos. Não foi por conta dos influenciadores [o problema]. O que me deixou mais irritada foi a falta de respeito com as escolas de samba no que tange à transmissão."

No programa Splash Vê TV, ela enumerou alguns dos problemas que fizeram da cobertura o desastre que foi. "Quando nos sentamos diante da TV para assistir à transmissão dos desfiles, queremos ouvir o samba, o recuo da bateria. Falavam muito em cima do samba, não conseguíamos ouvir as letras das músicas."

Para Marcelle, foi o próprio canal - e não os influencers - quem desrespeitou os telespectadores ávidos por acompanhar as performances no sambódromo. "A Globo pecou muito nisso. [Não dá para dizer que] a culpa foi dos influenciadores, porque eles foram contratados para fazer o que fizeram, os cortes não eram feitos por eles... A transmissão foi uma grande lambança para quem queria mesmo ver os desfiles."