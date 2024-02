Sabrina Sato diz não ser pegadora: 'Prefiro qualidade, não quantidade'

Sabrina Sato, 43, afirmou que quando se trata de relacionamentos, ela prefere qualidade e não quantidade.

O que aconteceu

Apresentadora abordou o assunto em entrevista à Blogueirinha. Ao ser questionada se costuma levar muitas pessoas para sua casa, Sato ressaltou que preza pela qualidade. "Na verdade, eu não tenho muito tempo, trabalho muito, vida muito agitada, vivo viajando, vida muito corrida, e eu sou de poucos e bons. Eu prefiro qualidade, não quantidade. Nunca gostei de quantidade".

Sato também disse que nunca ficou com nenhum ex-namorado. "Não repito. Eu tenho preguiça. Porque eu tenho muita energia, mas eu gosto de gastar com coisas novas. Não pego ex, para mim ex vira amigo".

Famosa também abriu o jogo sobre fim do casamento com Duda Nagle. "Eu estava sentindo há um tempo, a gente tentava resgatar, a gente tentou salvar, a gente tentou fazer de um tudo. É algo difícil de aceitar. Todo mundo encara uma separação como uma derrota. Só que até nisso a gente tem que ver um lado bom. É importante, vai ser melhor para você, vai ser melhor para mim, vai ser melhor para Zoe, e foi assim".

Atualmente, Sabrina Sato está namorando o ator Nicolas Prattes, 26. Os dois tentaram esconder o relacionamento, chegaram a negar e disseram ser apenas amigos, mas o artista assumiu o namoro durante o desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo, quando viajou do Rio de Janeiro para prestigiar a amada, que é rainha de bateria da Gaviões da Fiel.