Rodriguinho diz que Davi não cortará mais seu cabelo: 'Ligou o modo Bia'

Rodriguinho voltou a criticar Davi na tarde de hoje (19) e, junto a outros brothers, disse que o baiano não cortará mais seu cabelo no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Quarto Gnomo, Rodriguinho disse para Lucas e MC Bin Laden que não vai mais cortar o cabelo com Davi, porque o brother "usa isso pro jogo".

Lucas e Bin Laden, que ouviam o cantor no Quarto Gnomo, concordaram.

Rodriguinho ainda disse que Davi "mudou" após voltar do Paredão.

"Ele ligou o 'modo Bia'", avisou, aos risos, se referindo ao baiano estar "fazendo propaganda" das marcas no BBB. "Toda hora quer fazer merchan".

Juntos, os três brothers também comentaram sobre a "briga do limão" envolvendo Davi e Deniziane, e questionaram sobre o brother "não comer carne".

"Que loucura é essa de que não come carne?", perguntou Rodriguinho. "A Giovanna não brigou com ele por causa de hambúrguer? Que ela queria comer hambúrguer e tinham quatro no prato dele".

"Na primeira semana ele não comeu, cara?", acrescentou MC Bin Laden. "É jogo, tudo dele é jogo. Tá metendo o louco para comer mais ovo só".

Rodriguinho disse que a fala é "conversa fiada" e que o baiano era "falso" e "forçado". "Se não tivesse câmera, esse jogo era outro jogo. Ninguém iria se preocupar em fazer linha, você acha que o Davi ia ficar limpar casa? O caralh*".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 192064 votos 24,24% Deniziane 71,43% Fernanda 4,34% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 192064 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash