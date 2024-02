Herdeiro rebelde e misterioso: quando José Augusto aparecerá em 'Renascer'?

Um dos momentos mais aguardados na segunda fase de "Renascer" é a chegada de José Augusto (Renan Monteiro), primogênito de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O filho do protagonista já foi citado diversas vezes, mas nunca deu as caras na história - até então!

O que vem por aí

De acordo com do Gshow, José Augusto irá aparecer pela primeira vez no capítulo da próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro. Ele voltará a Ilhéus depois de muita insistência do pai, que quer que o filho conheça sua nova esposa, Mariana (Theresa Fonseca).

O médico choca a todos ao não dar atenção para o pai e dizer que as terras da família deveriam ficar com o caçula, João Pedro (Juan Paiva). O médico também fica encantado com a nova madrasta.

Nos próximos capítulos, Augusto dirá porque se afastou da família. Além de não gostar da profissão, ele foi forçado a estudar medicina por conta da insistência do pai.

Augusto também sofrerá com as acusações de Zinha (Samantha Jones) que o culpa pela morte do pai, Jupará (Evaldo Macarrão). Isso porque em seus últimos momentos, o médico não conseguiu realizar a cirurgia em um dos melhores amigos de seu pai.