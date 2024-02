'Renascer': Após escândalo, Buba revela que foi demitida para Venâncio

Buba avisa a Venâncio que foi demitida. Venâncio nota o interesse de Eriberto por Eliana. Teca muda de ideia sobre a sua gravidez e foge da clínica. Mariana enxerga João Pedro no rosto de José Inocêncio, que sente seu desconforto.

Mariana garante a José Inocêncio que não está arrependida de ter se casado com ele. Deocleciano repreende João Pedro por querer deixar a fazenda. Venâncio não demonstra interesse em formar uma família.

Eriberto se surpreende ao avistar Venâncio com Buba. Zinha aconselha João Pedro a pensar em Mariana como sua mãe. João Pedro se depara com Mariana na fazenda.



Sobre a novela

Substituta de "Terra e Paixão", "Renascer" é escrita por Bruno Luperi. O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.