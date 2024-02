Disputa fica acirrada entre sisters; Matteus não tem torcida para eliminar

Deniziane, Fernanda e Matteus disputam a preferência do público no nono Paredão do BBB 24 (Globo). Veja quem está torcendo para quem nesta berlinda.

Fora Deniziane

Giovanna, Pitel, Michel, Raquele e Rodriguinho ficaram do lado da aliada e pediram a eliminação de Deniziane. Fernanda também levantou torcida contra a adversária.

CHEGOU A HORA, ALCATEIA!



Fernanda foi a mais votada da casa e precisa muito da ajuda de vocês pra continuar no BBB. Lembrando que o voto é pra SAIR, votem em DENIZIANE!



Não acreditem em parciais e enquetes, FOCO TOTAL NO GSHOW 💪🏼 #BBB24 #FicaFernanda #ForaDeniziane pic.twitter.com/LSZF59QQlq -- Fernanda Bande 🐆 (@nandabande) February 19, 2024

Entendendo que a Giovanna é um alvo direto da sister, nesse paredão seremos #ForaDeniziane! -- Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) February 19, 2024

NANDA ESTÁ NO PAREDÃO! Já sabem né? NÃO VAMOS DEIXAR A PARCEIRA DA NOSSA PITEL SAIR.



SOMOS #ForaAnny FOCO NO GSHOW!



📲 LINK VOTO ÚNICO: https://t.co/RjwAoJ8duF



📲 LINK VOTO TORCIDA: https://t.co/mgEFygE7ov pic.twitter.com/Tu2QIoXIgU -- Pitel 🤏🏽 (@giovannapitel) February 19, 2024

Bom diaaaa!



Bora pra batalha? @nandabande é aliada do Michel e mesmo antes de se aproximarem já existia empatia e vontade de estar perto extra-jogo.



Vamos juntos nessa e por isso somos #FicaNanda e #ForaAnny.



FOCO NO GSHOW! 🚨



O VOTO É PARA ELIMINAR ❌

Fora Deniziane! pic.twitter.com/qRe3HPHhhg -- Michel BBB24 🧩 (@omichelribeiro) February 19, 2024

A @nandabande é aliada da Raquele no jogo e, consequentemente, uma de suas prioridades.



Raquele indicou Anny ao paredão, e Nanda infelizmente caiu. Por isso, somos #ficaNanda e #foraAnny. 💜



FOCO NO GSHOW!

O voto é pra ELIMINAR.



❌ VOTEM NA DENIZIANE.



Reprodução: TV GLOBO /… pic.twitter.com/s7c2zEQxxf -- Raquele BBB24 🍩 (@raquele_cardozo) February 19, 2024

Diante deste paredão formado, Fernanda é nossa aliada, seguindo a estratégia e posicionamento do Rodriguinho lá dentro. Vamos defender os nossos. Vamos para a batalha! #ForaDeniziane -- Rodriguinho 🪕 (@SigaRodriguinho) February 19, 2024

Fora Fernanda

O Quarto Fada defendeu seus integrantes e pediu a eliminação de Fernanda. Alane, Beatriz, Leidy, Lucas Henrique e Wanessa entraram na torcida — bem como os emparedados Matteus e Deniziane.

Neste paredão, mantendo a coerência com o jogo de Alane, que tem Anny e Matteus como aliados, somos #ForaFernanda!#BBB24 #TeamAlane pic.twitter.com/rwuWD7HgoZ -- Alane Dias 🪷 (@alanedias_) February 19, 2024

Estamos livres do paredão, mas diante dessa formação, onde dois aliados da Beatriz estão ameaçados e uma adversária direta também foi emparedada, somos #ForaFernanda .



O VOTO É PRA SAIR! VOTEM NA FERNANDA!



Não dividam votos, participem dos mutirões e FOCO NO GSHOW!… -- Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) February 19, 2024

Estamos no paredão! 🧱



Joannynhas, chegou a hora de mostrar a nossa força! A Anny foi indicada pela líder e caiu no seu primeiro paredão.



Só depende de nós para que a nossa Joannynha permaneça no BBB24 mostre para o Brasil toda sua garra e conquiste seus objetivos. 🐞



Prontos?… pic.twitter.com/ZKyw6taVf1 -- Deniziane Ferreira 🐞 (@annyferreira_10) February 19, 2024

Não poderíamos nos posicionar diferente e seremos #ForaFernanda. Fernanda tem a Leidy como opção de voto! Visando as prioridades da nossa menina é #FicaAnny e #FicaMatteus. Contamos MUITO com vocês nessa votação @annyferreira_10 e @BahMatteuss ✨🫶🏾 #TeamLeidy || #BBB24 pic.twitter.com/u7IW5HBhU8 -- Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) February 19, 2024

Sendo totalmente coerente com jogo interno do Lucas, nesse paredão somos #ForaFernanda! #TeamBuda #BBB24 -- Lucas H. Capoeira 🪘 (@lucas_capoeiraa) February 19, 2024

🚨Estamos no paredão! Atenção 🧉 MATEADORES DO MATTEUS 🧉 Nosso guri está precisando da sua ajuda! Junte-se ao nosso #TeamMatteus votando no GSHOW #ForaFernanda 🚨 pic.twitter.com/0yuzLeR7dx -- Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) February 19, 2024

Seguindo o jogo da Wanessa, somos #ForaFernanda neste paredão. Afinal, a sister já disse que a Wan é uma das opções dela!



Tulipers, o voto é para eliminar. Votem na Fernanda! #BBB24 #TeamWanessa 🌷 -- Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) February 19, 2024

Fica Matteus

Davi deixou os fãs livres para eliminarem Deniziane ou Fernanda. O baiano pediu apenas apoio ao aliado Matteus.

Olá pessoal, decidimos definitivamente que vamos deixar vocês escolherem quem querem eliminar: #FORAFERNANDA ou #FORADENIZIANE, mas reforçamos que somos #FICAMATHEUS, neste paredão.



Foco no GSHOW -- Davi Brito 🚗 (@davibritof) February 19, 2024

Sem torcida

Isabelle, MC Bin Laden e Yasmin Brunet não declararam torcida para ninguém neste Paredão. No Confessionário, a dançarina votou em Matteus e os Camarotes votaram em Fernanda.

Após 3 paredões consecutivos, decidimos deixar a torcida livre para votar em quem acharem melhor!



Não temos nenhum aliado neste paredão! Matteus já somou voto na Isa, o que resultou a ida dela no segundo paredão. Anny já votou na Isa e afirmou em uma conversa com outra sister… -- Isabelle Nogueira 🏹 (@Isanogoficial) February 19, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 320507 votos 23,22% Deniziane 72,46% Fernanda 4,32% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 320507 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

