Prova Bate e Volta salva Lucas de nono Paredão do BBB 24

Lucas Henrique, o Buda, venceu a Prova Bate e Volta e garantiu sua permanência por mais uma semana no BBB 24 (Globo), se salvando do nono Paredão do reality. Disputando com Matteus e Fernanda, o brother se deu bem e escolheu os números certos.

Entenda a prova

Antes do início da prova, os participantes sortearam a ordem do jogo. Com três fases, Fernanda, Lucas e Matteus tinham que falar um número e verificar se o telefone tinha uma mensagem positiva para passar de fase.

Quem chegasse na terceira, e última fase primeiro, se salvava.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 320506 votos 23,22% Deniziane 72,46% Fernanda 4,32% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 320506 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

