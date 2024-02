Príncipe William comete gafe com atriz do filme 'How To Have Sex' no BAFTA

Príncipe William cometeu gafe no BAFTA Awards ao chamar filme de Mia Mckenna de 'divertido' em "How To Have Sex", em que três jovens vão passar as férias na Grécia e uma delas perde a virgindade ao ser estrupada por um estrangeiro.

O que aconteceu

O Príncipe William compareceu à premiação e foi conversar as atrizes indicadas a categoria Atriz Revelação.

Ao cumprimentar Mia Mckenna-Bruce, do filme "How To Have Sex", o herdeiro do trono afirmou que a atriz se divertiu nas filmagens. "Eu ainda não assisti ao seu filme. Parece que você se divertiu muito no processo".

Em seguida, ela respondeu que o filme teve bons momentos, mas recomendou que o príncipe assistisse.

O momento da gafe foi registrado pelo jornal Daily Mail e o Príncipe de Gales explicou que não assistiu a todos os filmes. "Tenho vários filmes para me inteirar. Normalmente eu assisto bem antes da cerimônia. Assisti alguns deles, não consegui acompanhar muitos".