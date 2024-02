"Oppenheimer" é o grande vencedor da premiação britânica Bafta

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES (Reuters) - "Oppenheimer", um épico de três horas sobre a fabricação da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, foi o grande vencedor do Bafta Film Awards no domingo, ganhando as categorias de melhor filme e melhor diretor, além de cinco outros prêmios.

Um dos filmes de maior bilheteria de 2023, "Oppenheimer" também ganhou prêmios de ator principal para Cillian Murphy, que interpreta o físico teórico americano J. Robert Oppenheimer, ator coadjuvante para Robert Downey Jr, edição, cinematografia e trilha sonora original.

Christopher Nolan, que ganhou seu primeiro Bafta por direção, agradeceu ao elenco e à equipe em seu discurso.

"No mundo real, há todos os tipos de indivíduos e organizações que lutaram longa e arduamente para reduzir o número de armas nucleares no mundo... ao receber este prêmio, quero reconhecer seus esforços", acrescentou.

Assim como Nolan, Murphy era o favorito para vencer sua categoria e, no discurso, ele se referiu ao homem conhecido como "o pai da bomba atômica".

"Oppenheimer era um personagem colossalmente atrevido e complexo e significava coisas diferentes para pessoas diferentes", disse Murphy.

"O monstro de um homem é o herói de outro. É por isso que eu adoro filmes, porque temos um espaço para celebrar, interrogar e investigar essa complexidade."

Emma Stone recebeu o prêmio de atriz principal pela comédia gótica carregada de sexo "Pobres Criaturas", que ganhou cinco prêmios no total.

Da'Vine Joy Randolph ganhou o prêmio de atriz coadjuvante por seu papel em "Os Rejeitados", uma comédia ambientada em um colégio interno para meninos.

Além das celebridades que participaram da cerimônia no Royal Festival Hall, às margens do rio Tâmisa, no centro de Londres, a lista de convidados também incluiu o presidente do Bafta, príncipe William.