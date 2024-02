Naomi Campbell lamenta morte do ex-sogro Abilio Diniz: 'Descanse em paz'

Naomi Campbell, 53, lamentou a morte do empresário Abilio Diniz. A top model falou da despedida em um comentário em uma rede social. O empresário morreu neste domingo (18), aos 87 anos, por conta de uma insuficiência respiratória causada por uma pneumonite.

O que aconteceu

A top model foi uma das celebridades que lamentou a morte do empresário do GPA (Grupo Pão de Açúcar). Em um comentário no perfil de um Instagram de notícia, Naomi escreveu: "Descanse em paz, Abílio".

Naomi tem uma relação com a família Diniz. A top model já teve um relacionamento rápido com João Paulo Diniz, filho de Abilio, que morreu em 2022, aos 58 anos, após um infarto fulminante. Ela chegou a prestar uma homenagem à época. "João Paulo Diniz. Não há nada que você não pudesse fazer, nosso super-homem, super-herói... Epítome do trabalho duro, determinação e dedicação, com tanta elegância... Que você voe alto e descanse em paz... Minhas sinceras condolências ao Abilio Diniz, Pedro Paulo Diniz e toda a família Diniz", escreveu ela.

Mariana Rios também prestou homenagem. A atriz é namorada de Juca Diniz, neto do empresário que morreu neste domingo (18). Em seus stories, ela compartilhou uma foto dele e escreveu uma frase do empresário. "Ame as pequenas coisas. Os detalhes. Isso traz felicidade".

Ela ainda publicou no feed e prestou uma homenagem ao empresário. "Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor! Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida! (...) Esse é o verdadeiro desígnio e Abílio o cumpriu brilhantemente! Que a espiritualidade e seu filho amado João Paulo, o recebam de braços abertos! Meu eterno carinho e admiração!", escreveu.