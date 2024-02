Mousse de limão é doce refrescante e fácil de fazer. Veja passo a passo

Sem ideia do que fazer para sobremesa nos dias de calorão? Uma boa mousse de limão pode ser tudo o que os dias de altas temperaturas pede para refrescar o fim do almoço ou do jantar.

A receita do programa Gastronobásico, que você assiste ao passo a passo acima e acompanha cada detalhe abaixo, ainda ganha um complemento delicioso: chocolate branco.

Mousse de limão

Mousse de limão Imagem: Getty Images/iStockphoto

Ingredientes

150 grama(s) de açúcar

100 grama(s) de claras de ovo

395 grama(s) de leite condensado

200 grama(s) de creme de leite UHT

150 mililitro (ml) de suco de limão

200 grama(s) de chocolate branco

Rodelas de limão para decorar

Modo de preparo

Comece pelo merengue suíço: misture as claras com o açúcar e leve ao fogo, em banho-maria, até atingir 65ºC (se não tiver termômetro culinário, veja no vídeo o ponto).

Tirar do fogo e despejar na bacia da batedeira. Bater a mistura até obter um merengue sedoso e firme -- cerca de 20 minutos.



Derreter o chocolate branco em banho maria e juntar o creme de leite. Misturar até obter uma ganache lisa.



Misturar o leite condensado com o suco de limão e, com um fouet, juntar a ganache e mexer bem. Incorporar o merengue delicadamente.



Colocar na travessa de serviço, ou em taças individuais, e gelar por 2 horas antes de servir.