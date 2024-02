Michel diz que vai brigar com MC Bin Laden e Giovanna ameaça 'divórcio'

Michel previu uma briga com MC Bin Laden após a formação do nono Paredão no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O poder do Anjo desta semana permitiu que Michel indicasse um brother ao Paredão, e o professor indicou Lucas.

Após a formação do Paredão, Michel disse que ouviu indiretas de MC Bin Laden.

Michel: "Vou ter que me segurar pra não brigar, porque já tô ouvindo coisas do Bin"

Fernanda: "O que?"

Michel: "Umas indiretas, eu não sei se foi pra mim"

Giovanna: "Acho que vou falar em divórcio"

Michel: "Por favor, não vai. Não faz isso"

Giovanna: "Não vai dar"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 320470 votos 23,22% Deniziane 72,46% Fernanda 4,32% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 320470 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Lucas ganha bate e volta

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash