Megan Fox surpreende com aparência em premiação: 'É a noiva do Chucky?'

Megan Fox, 37, surpreendeu com a sua aparência no People's Choice Awards 2024, premiação que ocorreu na noite deste domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a atriz recebeu várias críticas.

O que aconteceu

A atriz voltou a chamar atenção dos fãs e usuários das redes sociais em razão das mudanças. Ela apareceu com cabelo pintado de rosa e uma tatuagem em seu braço esquerdo.

Megan Fox é comparada com personagem de filme de terror Imagem: Reprodução/Instagram

O visual rendeu comparações com a personagem Tiffany Valentine, noiva de Chucky na franquia de terror "Brinquedo Assassino". "Megan Fox está parecendo a noiva de Chucky", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Por que a Megan Fox está parecendo a noiva do Chucky? Falando sério?", questionou uma usuária. "Ela foi de propósito parecendo com a noiva do Chucky?", perguntou mais um.

Não é a primeira vez que a atriz chama atenção pela sua aparência. Megan surpreendeu ao compartilhar uma foto ao lado do namorado Machine Gun Kelly em uma boate de Los Angeles. Na ocasião, ela posou ao lado de Taylor Swift e do namorado Travis Kelce, após a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl.