Mari Bridi posa de biquíni e deixa à mostra tatuagem íntima

Mari Bridi posta foto de biquíni e deixa tatuagem em região íntima à mostra nesta segunda-feira.

O que aconteceu

Mari Bridi curtiu o sol e posou de biquíni na piscina. Nos stories do Instagram, a famosa postou o momento do bronze e exibiu sua tatuagem "bem me quero".

Com o biquíni de lacinho, ressaltou a importância de "eternizar momentos". "Bora de água e vitamina D para começar a semana! Sobre eternizar momentos que são potentes para a gente", escreveu nos posts mostrando a tattoo embaixo do seio.