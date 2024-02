Mãe de Vanessa Lopes após entrevista: 'Nada melhor do que ela para falar'

Mãe de Vanessa Lopes, Liziane Lopes Ramalho avaliou a entrevista da filha ao Fantástico (Globo) após desistir do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Liziane Lopes Ramalho comentou sobre a entrevista: "Ontem saiu a entrevista, no Instagram de Vanessinha tem aí completo. Realmente, para quem estava querendo saber, acho que nada melhor do que ela para falar para vocês como ela está".

No story do Instagram, reforçou: "Vamos começar essa semana com muita fé, muito amor, muito pensamento positivo".

Vanessa Lopes foi diagnosticada com 'quadro psicótico'

Vanessa contou ter sido diagnosticada com "quadro psicótico". "Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo", afirmou.

A tiktoker explica: "É como se minha mente rompesse com a realidade", disse ela. "É como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real. Isso acontece por estresse e ansiedade".

Ela diz ter alívio e medo. "Alívio porque tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito. E medo do julgamento."

Vanessa conta que nunca passou por algo parecido. "Eu já tinha tido episódios em que precisei de acompanhamentos médicos, mas não nesse nível."

Ela disse que não se arrepende de ter pedido para sair do programa. "Eu não estava bem para viver aquilo, prefiro estar em casa com os cuidados médicos. [...] É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja, mas eu não estava bem para viver aquilo", disse a tiktoker.

Vanessa disse ainda que acredita que o trabalho nas redes sociais teve influência em seu quadro: "O medo do julgamento, do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento, tudo o que já vivenciei na internet. Foram dores minhas que vieram à tona". Vanessa é influenciadora com milhões de seguidores.

Ela está vivendo sem redes sociais, segundo a reportagem do Fantástico. E voltou a praticar vôlei. "A minha geração é de muita correria, mas a gente primeiro tem que se cuidar."

