Globo mostra VAR de Rodriguinho e brothers falando do corpo da Yasmin

Na edição de segunda (19) do BBB 24 (Globo) a emissora mostrou o momento, na primeira semana do reality, onde Rodriguinho, Nizam e outros brothers falaram do corpo da Yasmin Brunet. Rodriguinho negou ter participado da conversa.

O que aconteceu

No dia 13 de janeiro, primeira semana do reality global, alguns brothers conversaram no Quarto do Líder sobre o corpo da Yasmin Brunet.

Na imagem, foi possível ver Nizam, Pizani e Vinicius— todos já eliminados, e ouvir a voz de Rodriguinho.

Nizam questionou se Vinicius achava o corpo da Yasmin bonito, ele negou "por não gostar de loiras". Os brothers riram e Rodriguinho analisou.

Eu acho ela bem bonita, sim, mas ela já foi melhor. Ela tá mais velha hoje, mas é bonita. Rodriguinho

Nizam concordou que o rosto de Yasmin é bonito, mas continuou falando do corpo e citou o bumbum da modelo.

O que Rodriguinho falou

Hoje (19), ao ser questionado por Yasmin, Rodriguinho negou ter participado da conversa. O trecho foi exibido logo em seguida.

Eu não vejo ninguém que estava naquele quarto aqui na casa, só quem poderia falar essas coisas sou eu. Eu não me lembro de ter participado do papo, eu nunca dei.... Quando eu via qualquer assunto desse tipo, eu falava 'huum'. Rodriguinho

