'Fuzuê' 20/02 a 01/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Terça-feira, 20 de fevereiro

Merreca chama uma ambulância para acudir Julião, e Cata Ouro vê. Soraya se desespera com o resultado do teste de gravidez. Miguel comenta com Alícia sobre o encontro que terá com Rebeca. Rui avisa a César que houve um problema com o esquema do contrabando de pedras preciosas. Cata Ouro conta para Cecília que viu Julião se acidentar. Merreca pede para Soraya fugir com ele. Julião confessa a Luna todos os seus crimes. Heitor decide visitar Pascoal. Preciosa fica abalada ao saber de Julião. Pascoal chantageia Heitor. Miguel recebe Rebeca, delegada da Polícia Federal, em seu escritório. Luna encontra Rebeca com Miguel.

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Luna sente ciúme da intimidade entre Rebeca e Miguel. Heitor se recusa a aceitar a chantagem de Pascoal. Francisco fecha contrato com um comerciante de caráter duvidoso enviado por César. Pascoal manda Vieira publicar o dossiê contra Heitor. Preciosa implora que Heitor desista da separação. César se aflige ao saber de Julião. Soraya ajuda Maria a mudar o visual. Alícia convida Mercedes e Lampião para seu podcast. Preciosa enfrenta César. Barreto ouve o depoimento dos envolvidos no caso de Julião. Rebeca coloca uma escuta no celular de Miguel. Preciosa culpa Bebel pelo que aconteceu com Julião. Luna se aconselha com Nero. Merreca se entrega para Barreto.

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Barreto leva Merreca para a delegacia. Heitor pede a ajuda de Fiel com as notícias nas redes sociais. Pascoal fica satisfeito com a denúncia contra Heitor. Preciosa defende Heitor diante da imprensa, e ele se surpreende. Alícia entrevista Mercedes e Lampião. Jefinho, Selena e Soraya fazem uma linda apresentação na TV. Luna fala com Merreca na delegacia. Rebeca convida Miguel para fazer uma consultoria em sua investigação. Silvestre e Rui pressionam César a manter o fornecimento de pedras preciosas para o contrabando. Preciosa visita Pascoal no presídio. Luna apoia Soraya. Merreca é transferido para o presídio. Luna se incomoda com a chegada de Rebeca à casa de Nero.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Luna fica enciumada com a atenção dada para Rebeca na casa de Nero. Pascoal tenta intimidar Merreca. Heitor se recusa a fazer uma declaração com Selena à imprensa. Bebel toma uma decisão sobre a vida de Bernardo. Soraya fala com Francisco sobre o resultado do teste de gravidez. Bartô e Caíto tentam consolar Soraya. Luna pede que Cata Ouro a leve ao local da briga de Julião e Merreca. Rebeca avisa que precisará da ajuda de Miguel. César acerta o negócio do contrabando com Silvestre e Rui. Luna encontra suas biojoias.

Sábado, 24 de fevereiro

Cata Ouro ajuda Luna a encontrar todas as caixas com as biojoias. Alícia experimenta os bolinhos de Domingos e Gláucia, sem contar que é jurada do concurso que eles estão participando. Rui alerta César da operação contra Silvestre. Rebeca avisa a Miguel que a Conde de Montebello pode estar envolvida no esquema do contrabando. Miguel e Rebeca alertam Bebel sobre César. Heitor renuncia ao cargo de deputado, e Preciosa se desespera. Jefinho despreza Selena. Rebeca pede para Miguel colocar uma escuta no quarto de hotel de César. Rui ameaça César para pegar as pedras preciosas.

Segunda-feira, 26 de fevereiro

Miguel chega para falar com César, e consegue plantar a escuta no quarto de hotel. Rui sofre um acidente. Alícia inicia seu podcast com Maria, e todos se emocionam. Vieira explica a Pascoal como será seu julgamento. César revela para Preciosa o esquema de contrabando. Bebel decide vender seu apartamento e sua parte na Conde de Montebello. Soraya e Francisco se emocionam ao ouvir o coração do bebê. Lampião pede Mercedes em casamento. Preciosa insiste para ver as pedras preciosas de César, e Rebeca ouve a conversa dos dois. Pascoal se preocupa ao saber que o julgamento não correrá como o previsto. O fornecedor de pedras preciosas e um capanga chegam ao quarto de hotel de César e, logo em seguida, Rebeca e outros policiais invadem o local.

Terça-feira, 27 de fevereiro

César e Preciosa são presos. Bebel e Heitor se preocupam com a prisão de Preciosa. Começa o julgamento de Pascoal. Rebeca avisa a Bebel que ela também será investigada. Pascoal se enfurece com o depoimento de Luna. César se irrita ao descobrir que Miguel colocou uma escuta em seu quarto e promete vingança. Francisco pede Soraya em casamento. A Juíza lê a sentença de Pascoal. Mercedes e Bianca percebem a troca de olhares entre Caíto e Vitor. Soraya visita Merreca na penitenciária. César faz uma denúncia anônima contra a Fuzuê. Agentes da Receita Federal chegam à Fuzuê.

Quarta-feira, 28 de fevereiro

Nero é acusado de sonegação de impostos. Vieira ameaça abandonar a defesa de Pascoal. Francisco discute com Nero e Miguel. Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Nero confirma a fraude cometida por Francisco. Heitor impõe condições para reatar com Preciosa. Mercedes aconselha Vitor sobre seu relacionamento com Bianca. Alícia e Cláudio tentam convencer Francisco a assumir seus erros. Luna e Miguel se reúnem com o advogado do banco. Soraya revela a Francisco que ele pode não ser o pai do bebê que espera. Vitor e Bianca terminam o namoro. Selena se aconselha com Lampião. Jefinho e Soraya fazem sucesso nos shows. Luna compra o apartamento de Bebel.

Quinta-feira, 29 de fevereiro

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado pela emissora.

Sexta-feira, 01 de março

O resumo do último capítulo não será divulgado pela emissora.