Fernanda detona ex-aliado e aproximação com rivais: 'É só conveniência'

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Fernanda analisou o jogo de MC Bin Laden e criticou sua aproximação das adversárias. A sister também refletiu sobre seu "isolamento" na casa.

O que aconteceu

Raquele questiona a amizade de MC Bin Laden com as sisters do Quarto Fada e Fernanda opina: "É só conveniência, ele está cagando. Ele vai e volta. É desespero".

A confeiteira ainda pontua sobre sua "solidão" no jogo: "[Alguns falam:] 'não interage com ninguém, está lá sozinha, está quieta, não faz nada com a galera'. Lógico que não faço nada com a galera! Dez votos de novo. Vocês estão vendo? Nessa brincadeira aí foram 20".

Fernanda sobre aproximação de Bin Laden com meninas do Quarto Fada: "Beira o desespero" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/JhSIEXA1WO -- Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2024

