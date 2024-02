Fernanda chora e se declara a Pitel no BBB: 'A parte bonita disso é você'

Na tarde de hoje (19) no BBB 24 (Globo), Fernanda e Pitel se emocionaram e trocaram declarações.

O que aconteceu

Deitadas na grama do jardim, as duas se abraçaram. "Eu te amo", disseram uma pra outra.

Pitel pediu para que Fernanda, que disputa o 9º Paredão, parasse de se "despedir". "Para de se despedir, eu vou te matar. Se a gente não fizer dar certo aqui dentro, vamos fazer dar certo lá fora. Vamos passar uma temporada, seis meses em cada casa".

Fernanda negou estar com medo e chorou. "Medo não. Eu sou muito conformada com a minha vida e as coisas que acontecem. Quando tem que lutar, vou lutar. Mas tem coisa que não como controlar Isso é um programa, não é quem eu sou. É TV, é entretenimento".

Fernanda falou mais sobre como o programa é editado e uma fonte de entretenimento pro povo brasileiro que só quer ver alguém na TV pra falar mal, e se declarou pra Pitel. "A parte bonita é você. Esse é o presente do programa. É ter te encontrado nesse Brasil todo".

Ela também começou a chorar mais e lamentou não poder prover o que queria pro filho dela.

