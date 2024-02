Ex-paquita é nova 'sogra' de Sabrina Sato; conheça Giselle Prattes

A confirmação de que o ator Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão vivendo um romance gerou diversos comentários nas redes sociais, muitos querendo saber mais sobre o ator de 26 anos, que já foi galã teen em "Malhação" e está no ar em "Fuzuê". Mas o novo affair da apresentadora é, ainda, filho de Giselle Prattes, atriz e cantora, que estreou na TV como assistente de palco de Xuxa.

Planeta Xuxa

A carreira artística de Giselle começou quando ela tinha apenas 7 anos e entrou para uma escola de teatro. Estreou na TV aos 18, sendo "Garota do Zodíaco" do programa Planeta Xuxa, dos anos 2000. Conseguiu o trabalho após ter ficado grávida de Nicolas, quando tinha apenas 18 anos. Ao Gshow, conta que foi obrigada a casar com o pai de seu filho. "Foi uma fase dura e solitária, na qual anulei tudo o que sonhava em fazer e só pensava em proteger [Nicolas] e sobreviver", disse.

Sobre Xuxa, Giselle não poupa elogios. "Tive a honra de ser uma testemunha ocular do que ela causava nas pessoas, nos fãs e, principalmente, como ela sempre tratou as pessoas, a forma humana e muito respeitosa com o seu público (...). Além de ser a fada dos meus sonhos, ela também me ensinou a ser a senhora da minha presença, a ter responsabilidade sobre o meu brilho", escreveu, em seu Instagram, na época do lançamento de "Xuxa: O Documentário", da Globoplay.

Tim Maia

Giselle — que também é mãe de Maria Fernanda, de 14 anos — chegou a desistir da carreira artística para estudar psicologia, mas decidiu voltar aos palcos. Participou de novelas, como "Verão 90" e "Malhação: Toda Forma de Amar", atuou em peças como "Os Saltimbancos Trapalhões" e fez filmes — o mais recente foi "Tire 5 Cartas" (2023), dirigido por Diego Freitas. Giselle ainda investiu na carreira de cantora, e foi backing vocal da banda Vitória Régia, que acompanhava Tim Maia, e gravou com nomes como Jorge Vercillo e Araketu.

Sobre o filho, tece elogios: "Ele sempre coloca no trabalho uma energia como se fosse a grande oportunidade da vida dele. Isso é mágico", disse ao Gshow.

Romance no Carnaval

Após rumores, o ator Nicolas Prattes confirmou que está vivendo um romance com Sabrina Sato, 43. A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Perline em seu X (antigo Twitter). Ao ser questionado sobre o que o levou a ir até o sambódromo no domingo (18), quando Sabrina desfilava pela Gaviões da Fiel, o ator respondeu: "o amor".