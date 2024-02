Estádios entram em nova fase de shows com venda de naming rights e reformas

Logo você vai combinar com os amigos de ver um show no MorumBis ou no Mercado Livre Arena Pacaembu, e, em algum momento do futuro, verá seu artista preferido ao vivo nos estádios reformados. É assim que dois dos grandes espaços para shows da capital paulista entram em nova fase.

A venda de naming rights é comum há anos e, após o surgimento da NeoQuimica Arena (do Corinthians) e do Allianz Parque (Palmeiras), faltava o modelo chegar ao estádio do Tricolor e ao grande estádio público de São Paulo, que não pertence a nenhum time.

No Pacaembu, o negócio girou em torno de R$ 1 bilhão. Por esse valor, o Mercado Livre dá nome ao estádio por 30 anos. O lugar começou a ser reformado em 2021 e já deveria estar pronto, mas as obras atrasaram. Mesmo assim, a marca se antecipou e já acertou o acordo. Ainda não se sabe, no entanto, como será feita a programação de shows.

O Morumbi entra em 2024 com ao menos R$ 25 milhões a mais no caixa, só pela mudança de nome. O estádio passa a se chamar MorumBis por três anos, após acerto com a Mondelez, do chocolate que vai dar nome ao lugar.

Mais que isso, o estádio do São Paulo Futebol Clube fechou contrato de R$ 60 milhões com a Live Nation. Pelo acordo, a produtora de shows fica com a quase exclusividade de uso do local para apresentações de artistas da música. O MorumBis vai aceitar shows de outras produtoras, mas uma cláusula permite à Live Nation barrar a data para a concorrente, se quiser.

O Allianz tem proposta de outra produtora para um acordo talvez nestes moldes, mas sem bases definidas até o momento, também porque o estádio do Palmeiras, administrado pela W Torre, tem extensa programação de shows - já definida - até o final de 2024, com 14 artistas já confirmados.

Mais que isso, a própria W Torre tem um projeto de reforma do estádio do time adversário, que permitirá ao MorumBis, construído nos anos 1960, receber até 85 mil torcedores, para jogos, e até 100 mil pessoas em shows. O plano inclui um estacionamento para 2 mil carros. A expectativa é que tudo fique pronto até 2030, ano do centenário do São Paulo Futebol Clube.

Segundo a assessoria do São Paulo Futebol Clube, tudo isso integra a intenção de recolocar o MorumBis de volta no circuito dos shows internacionais. "Este trabalho segue com o acordo da Live Nation e com outras ações de médio e longo prazo."

Não que o lugar esteja fora da rota dos artistas. No passado, o então Morumbi recebeu shows históricos como Queen, U2 e Madonna. Em 2023, foi palco para Coldplay e RBD, dois dos shows com ingressos mais disputados do ano.

O SPFC não informa quais são os artistas já confirmados na casa em 2024, mas, via sua assessoria, promete realizar "todos os esforços e correções que estejam a seu alcance para que a experiência de estar no MorumBis seja positivamente inesquecível".