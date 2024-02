'Elas por Elas': Lara é tomada pelo ciúmes por cliente misteriosa de Mário

Giovanni pressiona Helena em busca de esclarecimentos sobre as acusações feitas por Míriam. Ele ressalta que seu apoio para que Helena retome a presidência da empresa está condicionado à mãe submeter-se a um tratamento.

Marcos descobre, surpreendentemente, que compartilha a mesma data de nascimento que Giovanni. Renée se prepara para um passeio com Rico quando Érica o avisa que Wagner está enfrentando problemas de saúde. Enquanto isso, Lara dá início à sua investigação contra Roberto, e Sérgio tem a oportunidade de conhecer Marcos.

Vic compartilha com Márcia a informação de que Tony está passando por dificuldades financeiras. Edu não reage bem ao ver Rico acompanhado de Érica. Lara manifesta ciúmes em relação à nova cliente misteriosa de Mário, enquanto Marcos busca informações com Ísis sobre Míriam.

Sobre a Novela

A novela "Elas por Elas" é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson. O enredo destaca as amigas Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles). Estas mulheres se conheceram durante um curso de inglês e foram separadas após um triste acontecimento em um final de semana na praia. Vinte e cinco anos depois, Lara encontra uma foto do grupo e decide reuní-las em sua casa. Contudo, o que deveria ser um momento de felicidade acaba resgatando antigas mágoas e revelações impactantes.