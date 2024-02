'Elas por Elas' 20/02 a 02/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça-feira, 20 de fevereiro

Marcos desconfia da história de Míriam. Sérgio sugere que Míriam dê um jeito de afastar Marcos. Helena sofre por se sentir traída por todos. Pedro sente ciúmes de Taís durante a campanha da Helàne. Giovanni assume a empresa. Míriam marca um encontro com Marcos, e Fagundes exige que a comparsa afaste o rapaz do Rio de Janeiro. Marcos investiga Míriam. Ísis e Giovanni se encontram durante o depoimento sobre o incêndio no abrigo. Carol nota o interesse de Carlinhos por ela. Ísis desmaia, e Giovanni a apoia. Marcos descobre que Míriam está noiva de Sérgio.

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Marcos deduz que Míriam está tramando um golpe contra Sérgio. Giovanni leva Ísis até sua casa, após o desmaio da moça. Pedro confessa a Jonas que se incomoda com a profissão de Taís. Lara tenta descobrir quem é a cliente misteriosa de Mário. Marcos marca um encontro com Giovanni. Natália diz a Mário que sente que Pedro mente para ela. Márcia decide quitar a dívida de Tony com Cris. Giovanni e Sérgio acompanham Helena ao consultório de Lígia. Wagner diz a Renée que eles serão felizes novamente. Giovanni deduz que Marcos é o filho biológico de Helena.

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Giovanni explica sua história para Marcos, e conclui que o rapaz é filho de Helena e Bruno. Jonas questiona Ísis sobre sua mudança para a Austrália. Taís discute com Pedro por conta de seus ciúmes. Giovanni e Marcos confrontam Sérgio, Míriam e Helena. Lara promete tentar confiar em Mário. Helena expulsa Míriam de sua casa. Giovanni revela toda a verdade para Jonas, e pai e filho se emocionam. Míriam descobre que Sérgio é o pai de Ísis. Marcos procura Míriam.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Marcos confronta Míriam. Adriana faz Ísis prometer que se afastará de Sérgio. Giovanni discute com Cris. Jonas humilha Helena. Jonas incentiva Giovanni a retornar para a empresa. Helena garante a Roberto que se vingará de Jonas. Érica e Rico se aproximam. Lara descobre que Átila estava insatisfeito com Roberto. Márcia conta a Tony que pagou sua dívida com Cris. Marcos revela sua história para Natália e Pedro, e diz aos tios que descobrirá se foi Helena quem matou Bruno. Míriam chantageia Sérgio.

Sábado, 24 de fevereiro

Sérgio perde a paciência com Míriam. Marlene aconselha Adriana a revelar a paternidade de Ísis para Jonas. Lara e Mário desconfiam possa estar envolvido na morte de Átila. Tony recusa a proposta de aproximação de Márcia. Natália confronta Pedro sobre a morte de Bruno. Carlinhos convida Carol para jantar. Wagner e Renée se beijam, e Rico flagra os dois. Natália visita Helena. Marcos anuncia que se mudará para a casa de Sérgio e Helena.

Segunda-feira, 26 de fevereiro

Todos ficam constrangidos com a presença de Marcos, e Natália apoia o sobrinho. Rico termina o relacionamento com Renée. Carlinhos se declara para Carol. Giovanni convida Marcos para conhecer a empresa da família. Helena pede que Roberto afaste Marcos de sua vida. Natália conta para Carol que Marcos é filho de Helena. Ísis sofre uma agressão ao tentar defender um animal na rua, e Marcos a defende. Lara, Yeda e Mário descobrem que o atestado de óbito de Átila foi falsificado.

Terça-feira, 27 de fevereiro

Lara e Mário decidem iniciar uma investigação sobre a morte de Átila. Natália confronta Helena sobre sua relação com Bruno. Giovanni pede que Jonas retorne à empresa. Renée confessa a Tony que teve uma recaída por Wagner. Jonas revela a Giovanni que Ísis decidiu se mudar para a Austrália. Taís questiona Pedro sobre seu comportamento obsessivo em relação a ela. Giovanni diz a Sérgio que Jonas aceitou fazer assessoria na empresa, e Helena ouve. Wagner desmaia, e Renée se desespera. Helena anuncia que se internará em uma clínica de repouso. O médico afirma que o estado de Wagner é grave.

Quarta-feira, 28 de fevereiro

Wagner aguarda na fila prioritária pelo transplante, e Renée, Vic e Tony se unem. Aramis consegue instalar uma câmera no escritório de Roberto. Giovanni apresenta Marcos aos funcionários da Helàne. Rico e Érica se aproximam, e Edu questiona a ex. Helena se interna em uma clínica. Natália confronta Rico sobre o dia da morte de Bruno. Lara e Mário iniciam a investigação sobre a morte de Átila. Cris descobre que Ísis está grávida. Sérgio tenta impedir Ísis de viajar para a Austrália. Adriana revela a Jonas que Ísis é filha de Sérgio.

Quinta-feira, 29 de fevereiro

Jonas se revolta contra Adriana por ter lhe omitido a paternidade de Ísis e rompe o relacionamento com ela. Na clínica, Helena dispensa a ajuda de Lígia e aciona Fagundes. Renée se desespera com o estado de Wagner. Helena orienta Fagundes a sequestrar Jonas. Sérgio e Giovanni tentam convencer Marcos a começar a trabalhar na Helàne. Adriana desabafa com Carol sobre o término de seu relacionamento com Jonas. Natália questiona Pedro sobre a morte de Bruno. Pressionado por Taís, Pedro acaba revelando que acredita ter sido Natália a responsável pela morte do irmão.

Sexta-feira, 01 de março

Pedro explica sua teoria sobre o acidente de Bruno para Taís, e pede segredo à mulher. Marcos garante a Natália que descobrirá quem tirou a vida de Bruno. Rico reabre o caso de Átila, e Lara e Mário comemoram. Fagundes informa a Helena que Jonas deixou a casa de Adriana. Lara e Mário invadem a casa de Roberto, e Nice os ajuda quando o patrão chega. Yeda revela seu interesse por Aramis. Giovanni desabafa com Sérgio sobre Ísis e Cris. Adriana sofre com a falta de notícias de Jonas, e aconselha Ísis a ser verdadeira com Giovanni. Cris inventa para Giovanni que está grávida.

Sábado, 02 de março

Giovanni fica abalado com a suposta gravidez de Cris. Aramis garante a Yeda que é apaixonado por ela. Pedro implora para que Taís o ajude a manter em segredo sua teoria sobre Bruno, para proteger Natália. Renée usa suas economias para comprar o remédio de Wagner. Giovanni desabafa com Sérgio sobre o estado de Cris, e Marcos ouve. Marcos conta a Ísis que Cris está grávida de Giovanni. Aramis não consegue terminar com Carmen. Rico confirma a Pedro que Marcos forjou seu sequestro com Jairinho. Fagundes sequestra Jonas e o leva até Helena.