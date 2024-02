Davi alerta sobre sister: 'Sei que sou uma prioridade dela de voto'

No Quarto Magia do BBB 24 (Globo) com Isabelle, Davi sinalizou que pode ser opção de voto de Fernanda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Davi diz que é prioridade de voto de Fernanda: "Não tenho nenhum embate com ela. Mas acredito que amanhã, hoje não, mas sei que sou uma quarta prioridade dela de voto. Algumas coisas assim eu já percebi".

Isabelle concorda, mas ressalta que a confeiteira não votou no aliado: "Eu também, todo mundo acaba sendo [prioridade de voto]. Ela me falou que não votou em você".

O baiano reforça que ela votaria nele em outra oportunidade: "Não votou, mas votaria sim. Todo mundo vai se votar".

🗣 Davi sobre Fernanda: "Eu não tenho nenhum embate com ela.... Eu sou uma quarta prioridade dela de voto" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/e5UTL7qrfM -- Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 320429 votos 23,23% Deniziane 72,46% Fernanda 4,32% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 320429 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash