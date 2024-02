Bethânia com Xande e mais: Doce Maravilha 2024 anuncia atrações e ingressos

A edição 2024 do festival Doce Maravilha vai acontecer nos dias 25 e 26 de maio, no Jockey Club, no Rio de Janeiro. Organização divulgou hoje quais são as atrações confirmadas e quando começam as vendas.

Line-up

Jorge Ben Jor e Maria Bethânia, com participação de Xande de Pilares, são os shows que encabeçam o cartaz de divulgação do evento.

Festival será marcado por encontros. Jorge Aragão vai convidar BK, Xamã, Djonga, Ana Carolina e Negra Li, enquanto Capital Inicial se apresentará ao lado de Zélia Duncan e Kiko Zambianchi.

"Vamos juntos presenciar misturas únicas, shows inéditos e celebrações inesquecíveis", diz publicação do festival no Instagram.

Confira line-up completo:

Dia 25 de maio:

- Jorge Ben Jor apresenta "É Coisa Nossa!"

- Jorge Aragão convida BK, Xamã, Djonga, Ana Carolina e Negra Li

- Letrux canta: "O Último Romântico"

- Ayabass: Luedji Luna, Larissa Luz e Xênia França

- Àtoxxxá & É o Tchan

- Mayra Andrade convida Rachel Reis

- Donato Imperial: Orquestra Imperial, Donatinho e Marcos Valle

- DJs: DJ Ingrid, B2B, Marinhx, Vhoor, MarthaSupernova, Tropicals, Jaquelone e DJ Nepal

Dia 26 de Maio:

- Maria Bethânia convida Xande de Pilares

- Capital Inicial convida Zélia Duncan e Kiko Zambiachi celebrando 25 anos do Acústico

- Os Paralamas do Sucesso em: 40 anos de O Passo do Lui

- Nação Zumbi convida Lia de Itamaracá

- Àvuá convida Bela Ciavatta

- Ana Frango Elétrico convida FBC e Bruno Berle

- Nosso Sonho: Nova Orquestra, Bucheca, Deize Tigrona e Gabriel do Borel

- DJS: Tahira, Marcelinho da Lua, Sô Lyma, Tamenpi, Glau, Mangolab DH Set, B2B, Banana Gold com Rafa Pinta e Khalleb

Venda de ingressos

Pré-venda clientes cartão ELO com 25% de desconto: de 20 de fevereiro, às 10h, até 22 de fevereiro, às 10h.

Venda clientes DOCE 2023 (pessoas que compareceram ao evento em 2023): de 20 de fevereiro, às 10h, até 29 de fevereiro, às 10h.

Venda geral: a partir de 22 de fevereiro, às 12h.