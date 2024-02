BBB: Rodriguinho critica aliada e 'esquece' conversa machista sobre Yasmin

Rodriguinho e Yasmin Brunet conversaram na tarde de hoje (19) sobre Fernanda e as falas de alguns brothers sobre o corpo da modelo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, Rodriguinho e Fernanda comentaram sobre a participação de Fernanda, bem como sua reação ao ser emparedada neste domingo (19).

"O que eu não vim fazer [no BBB], eu sei: Passar vergonha e brigar com os outros. Então, vou conversar com todo mundo sim", avaliou Rodriguinho. "Se fizer merd* não vou te defender não. Você já tá no Paredão, para de falar".

O brother ainda disse que, caso Fernanda saia, eles precisarão "recalcular rota". No entanto, caso fique, "tá tudo certo, vambora".

"Eu acho que ela não consegue [não brigar], é mais forte que ela", respondeu Yasmin. "É ela que não fala com ninguém".

O cantor disse que já alertou a sister sobre ela não fazer questão de interagir com outros brothers. "Tudo bem também, mas não fica em choque quando várias pessoas votarem em você", respondeu a modelo.

Na mesma conversa, Yasmin mencionou a fala de Nizam sobre seu corpo que foi revelada por Lucas. O cantor, no entanto, respondeu que "não lembrava" de ter participado dessa conversa com o paulista.

"Eu não me lembro de ter participado desse papo", disse Rodriguinho.

Yasmin, então, disse que Pizane havia mencionado o nome do cantor.

"Só que a parada dele era ele não ter se posicionado, até que no discurso de saída o Tadeu falou 'você poderia ter se posicionado'", lembrou. "Esse negócio dele não se posicionar, eu entendo ele. Tem coisas que são tão absurdas que você fica pensando 'não vou nem responder essa m*'".

Rodriguinho rebateu: "Quando eu vi qualquer assunto desse tipo, eu falava tipo: 'onde quer chegar com esse assunto? Você está sendo filmado, está achando que a pessoa não vai saber que falou dela?'. São umas coisas muito rídiculas, só que é o seguinte, eu acho que só se foi isso que você está falando, a pessoa que fala isso, fala em outros lugares".

"Lógico, está falando para o Brasil todo ver. Qual a diferença de falar no meio da casa? É muito burro, cara. O Brasil pode saber, mas a pessoa não. Não faz sentido isso", reforça a modelo. O brother ainda afirma: "Mas não é para você se preocupar com isso, né Yasmin? Você fica triste, eu sei."

