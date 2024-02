BBB 24: Raquele ouve conversa de sister, e Matteus deseja boa sorte a rival

Raquele ouviu a conversa entre Lucas, Deniziane e Matteus após a formação do Paredão no BBB 24 (TV Globo) e foi repassar as informações para os colegas do quarto Gnomo.

O que aconteceu

A líder da semana ouviu Lucas reclamando da indicação de Michel, apontando que o professor tinha outras pessoas a indicar antes dele. Deniziane também apontou que Raquele disse que ela era fria, porém via a mesma característica na líder da casa da semana.

Raquele: "Ele (Lucas) falou que não vai rebater agora, vai deixar para amanhã. (...) Aí ela (Deniziane) saiu abraçando a Yasmin"

Rodriguinho: "Você viu a comemoração da Wanessa e da Yasmin (na prova Bate e Volta)? Parecia que era gol do futebol, da Copa"

Michel: "É porque ele (Lucas) é a cabeça do grupo"

Raquele: "É o que ele sempre quis, na minha cabeça"

Michel: "Minhas opções eram: Bin, Davi e ele. Ele me incomodou muito mais essa semana. Tanto que meu voto no confessionário foi o Davi. (...) Eu sinto que o Lucas também ia me mandar (para o Paredão), eu sinto! Com essa conversa com o Bin e tudo mais. Qual outra opção eu tinha?"

Pitel: "Todo mundo muito bonzinho aqui. Todo mundo muito santo, muito correto, muito cheio de dignidade"

Raquele: "Amanhã eu vou jogar no ventilador"

Matteus interrompeu a conversa entrando no quarto para desejar boa sorte para Fernanda, também emparedada. Os brothers do quarto Gnomo disseram gostar de Matteus.

Rodriguinho: "Eu gosto dele mesmo, de verdade"

Raquele: "Eu também"

Fernanda: "Eu não tenho nada pra falar dele"

Michel: "Ele tem o coração bom"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Enquete encerrada Total de 711481 votos 68,38% Fernanda 28,01% Deniziane 3,61% Matteus Votar de novo Total de 711481 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Lucas chamando Michel de falso pro Matteus

