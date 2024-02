BBB 24: 'Não me sinto confortável', diz Davi sobre aproximação com brother

Davi chamou MC Bin Laden para conversar sobre aproximação entre os dois nos últimos dias no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O baiano chamou o funkeiro para conversar para falar sobre uma aproximação que sentiu do brother nos últimos dias.

Davi: "Esses últimos dias, as pessoas vêm conversando comigo aqui na casa. As pessoas falaram que, no dia de corte de cabelo, você falou: 'Ah, se fosse eu, não conseguiria', porque a gente já teve embate grande. (...) Eu tenho esse lado humano, da gente. Não tenho problema nenhum de cortar seu cabelo, do Rodriguinho, do Lucas, de qualquer um na casa. Mas eu queria deixar esclarecido que, por a gente já ter tido um embate muito grande, eu não gosto de ser falso. (...). Como a gente já teve embate, eu não tô me sentindo confortável vendo você se aproximando de mim, quer vir às vezes trocar uma ideia...'

Davi: "A gente não deve, aqui dentro, destratar ninguém, porque a gente é humano. Mas isso aqui é um jogo, que tá valendo dinheiro e pode mudar a vida de todo mundo aqui. E eu entendo, você vei pra jogar, da mesma forma que você é jogador, eu também sou jogador. E a minha atitude agora é porque eu só não tô me sentindo confortável de ver você ali na cozinha e falar: 'Davi, bora brincar'. Não tá caindo bem, porque a gente já teve um embate grande"

MC Bin Laden: "(...) A gente teve um embate. Mas pessoas aqui já tiveram um modo de destratar você, ou até de exclusão, e eu fui o primeiro a falar: 'Não exclui'. Até pra pessoas de quem sou mais próximo ou que estão perto de você, eu falei: 'Não precisa excluir ele', porque eu também sou ser humano, assim como você também é. (...) Pelo convívio, eu não tô me aproximando de você por jogo, não tô me aproximando de você por nada. Não é questão de brincar de nada. É que eu prefiro estar num ambiente tranquilo"

MC Bin Laden: "Eu não gosto de forçar situações. O almoço do Anjo, você falou que nunca foi. Se eu ganho o anjo, eu sou uma pessoa que eu falei: 'Eu chamaria o Davi'. Independente do embate, eu sou ser humano. Todo mundo merece passar no Monstro, mas todo mundo merece passar no Almoço do Anjo. E todo mundo vai se votar (...) Tem coisa que eu me sinto desconfortável ao ver me passando com uma pessoa, a ponto de ser soberbo, e ter que ser assim com todo mundo, menos com uma. Pelo convívio, pelo respeito, até como você, prefiro ir com respeito"

Davi: "Só queria esclarecer isso, pra não estar me consumindo uma parada e não te falar"

MC Bin Laden: "Eu não sou assim, eu sou ser humano"