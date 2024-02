BBB 24: Enquete UOL aponta eliminação após impasse de torcida em mutirão

Após muitos paredões com os mesmos participantes, nesta semana, Deniziane, Fernanda e Mateus disputam a preferência do público. Com uma ajudinha da torcida de Davi, o gaúcho deve passar longe de deixar o programa.

O que diz a enquete

De acordo com a enquete do UOL, atualizada às 12h20, Mateus aparecia com a menor porcentagem, apenas 3,55%. O brother foi um dos poucos que continuou próximo de Davi na casa, mesmo com a exclusão do resto do elenco.

Aqui fora, o perfil oficial de Davi mudou o posicionamento três vezes. Os administradores da página concluíram que o melhor caminho é o público votar em Fernanda e Deniziane.

Com isso, Fernanda aparece com grande probabilidade de ser eliminada com rejeição. A sister aparece na enquete com 70,53% dos votos. Já Deniziane tem 25,91%.

Nesta semana, a votação pede que o público escolha quem deve ser eliminado do programa. O resultado será anunciado no programa ao vivo desta terça-feira (20), logo após "Renascer", às 22h25.