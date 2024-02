BBB 24: Davi disse estar chateado com Deniziane: 'Digerindo ainda'

Davi se abriu sobre a treta que teve com Deniziane mais cedo neste domingo (18) no BBB 24 (TV Globo). Em conversa com Isabelle, o brother disse não confiar mais em Deniziane.

O que aconteceu

O baiano contou mais sobre a treta que teve com Deniziane, que encontrou limões escondidos na Xepa e acusou o brother de ser egoísta.

Davi: "Ela falou que ela estava juntando minhas atitudes aqui dentro pra chegar à conclusão de que eu sou egoísta"

Isabelle: "Ela falou isso?"

Davi: "Falou. Falou que na prova do Mercado Livre eu tava senod egoísta em querer só ganhar, ficar pegando as caixas e colocando do lado"

Isabelle: "Mas você tava fazendo isso com o namorado dela"

Davi: "Se eu estivesse fazendo alguma atitude que a produção visse que eu estava burlando o sistema do jogo, eles iam me desclassificar na hora!"

Isabelle: "Ela falou sobre isso?"

Davi: 'Falou. (...) Tem pessoas aqui ao longo do tempo que a gente vai abrindo o olho e não confia mais, por conta das atitudes"

