Próxima novela das 7 'resgata' atriz de 'Uga Uga' que estava sumida da TV

De Splash, no Rio

Longe das novelas desde "Pecado Mortal" (Record, 2013), a atriz Livia Rossy se prepara para voltar às telinhas em "Família é Tudo", próxima novela das 7 da Globo. Ela será Gina, amante de Mathias (Fernando Pavão), o noivo de Vênus (Nathalia Dill), uma das protagonistas da trama.

Em conversa com a imprensa, o autor Daniel Ortiz destacou o retorno de Livia, que foi revelada em "Uga Uga", em 2000. "Uma ótima atriz que precisava ser resgatada, né? Tava muito tempo [fora das novelas]. Teve filhos também, né?", disse o novelista. "É, uma pausa pra maternidade", confirmou ela, que tem dois filhos.

Tô muito feliz. Foi uma grata surpresa. Uma grande oportunidade que recebi do Daniel, do Fred [Mayrink, diretor]. Voltar tá sendo muito interessante porque encontrei uma energia deliciosa de gravação. Fui abraçada de uma forma que falei: 'Olha, que delícia estar aqui, que energia boa essa novela'.

Livia Rossy

Livia contou que a personagem terá reviravolta ao longo da trama. A personagem Gina começa como cúmplice de Mathias para passar a perna em Vênus, mas retorna à trama "mais humana" mais para frente, detalhou o autor.

"A Gina é uma personagem apaixonada pelo Matias. Ela embarca na loucura dele, na ambição de dar um golpe na Vênus. Eles têm uma relação de fogo e paixão. É uma participação. Já gravei uma cena em que ela volta mais para frente [da trama] e volta um pouco mais boazinha", explicou Livia.

Quem é Livia Rossy?

Natural do Rio de Janeiro, começou a carreira em "Uga Uga" (2000). Ainda na Globo, também participou de "O Beijo do Vampiro" (2003).

Logo depois, migrou para a Record, onde emendou novelas até 2013. Na emissora, realizou trabalhos, como "Metamorphoses" (2004), "Prova de Amor" (2006), "Os Mutantes" (2008) e "Vidas em Jogo" (2011).

Seu último papel fixo em novelas foi a Bruna, de "Pecado Mortal" (2013), também da Record, onde permaneceu até 2016. No anterior, fez uma participação na série "Milagres de Jesus". Em 2018, gravou a série "Além da Ilha" para o Multishow

É casada com o empresário Rodolfo Medina, filho de Roberto Medina, criador do Rock in Rio, desde 2011. Juntos, os dois são papais de Bruna e Pedro.