Atriz ucraniana recorre ao sexo virtual com marido na guerra contra Rússia

A atriz ucraniana Nataliya Denisenko, 34, contou que recorreu ao sexo virtual enquanto o marido, o também ator Andrey Fedinchik, está na guerra contra a Rússia.

O que aconteceu

Com a ida repentina do marido para a guerra, a atriz fez a revelação íntima. "Sobre os rituais com meu marido, como já admiti, tivemos um período de sexo online e todas essas mensagens eróticas", disse ela em entrevista à imprensa local e que repercutiu no Daily Star.

"Afinal, de que outra maneira uma mulher e um homem poderiam sustentar um relacionamento à distância?", questionou ela.

Na entrevista, Nataliya destacou a forte ligação entre os dois, que facilita até nesse momento de distância. "É claro que para os outros pode ser muito difícil se não tiver uma ligação emocional forte. No entanto, Andrey e eu nos esforçamos muito", disse ela.

A atriz é casada com Andrey desde 2017, e os dois tiveram um filho, Andriyko. Às vezes, o ator consegue licença e a família aproveita junta. "Quando ele está em casa, minha atenção vai toda para ele. Cancelo até o trabalho para ficar perto dele", contou a atriz.