Atriz é acusada por abuso sexual de menor e posse de pornografia infantil

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A atriz e modelo australiana Megan Skye Blancada, 34, foi acusada por abuso sexual de um menor de idade e posse de pornografia infantil.

O que aconteceu

A atriz está sendo acusada de ter abusado de um adolescente de 16 anos, além de ter conteúdo de exploração infantil em seu celular. A polícia informou que o crime aconteceu entre 30 de julho de 2021 e 6 de novembro do ano passado, de acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail.

Nesta segunda-feira (19), a atriz compareceu ao Tribunal de Magistrados de Adelaide, na Austrália. No ano passado, em novembro, ela foi detida após as acusações serem divulgadas. À época, a polícia apreendeu o seu telefone com o material de exploração infantil.

O advogado da atriz, Andrew Graham, disse que sua cliente faria uma oferta de confissão de culpa à promotoria. "Minha cliente se declarará culpada de relações sexuais ilegais e de duas agressões indecentes", disse ele. A atriz retornará ao tribunal para responder às acusações em maio.