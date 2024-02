Assado, em feijoada, com bacon: sorvetes diferentões para encarar o calorão

Se existe sobremesa melhor que o sorvete para o verão, desconhecemos. Geladinho, há opções para todos os gostos, já que a quantidade de sabores é diretamente proporcional à criatividade de quem o produz. Se o paladar é bem atendido, o visual não deixa a desejar. A imaginação da turma sorveteira rende criações bem incomuns, como Nossa mostra a seguir.

Sorvete preto

Inspirado em referências americanas e inglesas, um sucesso curitibano é o sorvete de chocolate totalmente preto da SOFT Ice Cream. Só que, em vez de carvão ativado, como adotado na maioria das gelaterias, a opção foi optar pelo cacau black, a versão em pó do produto que passa por um processo que deixa sua coloração bem mais escura.

O mesmo ingrediente é usado no preparo da casquinha, mantendo o combo negro que tem conquistado o público da capital do Paraná e também de Ponta Grossa. Só em 2023, foram comercializadas 10 mil unidades. Cada casquinha custa R$ 12*.

Sorvete assado

Item obrigatório de quase toda sorveteria de Caldas Novas, em Goiás, o sorvete assado é uma combinação de sabores, texturas e, no caso, temperaturas. Uma das mais conhecidas com a opção no cardápio é a Yumi.

Ali, o prato é montado em um bowl de cerâmica, começando com uma fatia de pão de ló, coberta por salada de frutas e, acima, três bolas de sorvete à escolha do cliente. Por fim, é colocada uma generosa camada de suspiro e castanhas moídas.

A montagem é levada ao forno por alguns minutos até a cobertura ficar tostadinha. Para fechar o combo, são adicionadas uma cereja e dois bijus (de baunilha e de chocolate), além de oferecida uma porção de Nutella para acompanhar. Custa R$ 19,90* e são vendidas, em média, 150 unidades por mês na casa goiana.

Sorvete de bolinhas

Pode parecer apelo só para crianças, mas os adultos também curtem sorvetes no formato de minibolinhas, graças ao congelamento rápido a -40 °C com nitrogênio líquido.

A rede Sorvetes Rochinha lançou neste verão a sua própria versão arrendonda, batizada de Mini Rochinhas. Produzidas da mesma forma que os sorvetes tradicionais, são pasteurizadas, maturadas e saborizadas e, só então, submetidas à técnica que congela as bolinhas instantaneamente - é o segredo para não formar cristais de gelo.

Os oito sabores disponíveis (chocolate belga, morango silvestre, doce de leite, blue ice, marshmallow, leite trufado, chiclete e iogurte grego) podem ser encontrados nas lojas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, ao preço de R$ 17,90*.

Sorvete com nitrogênio

Preparar o gelato na hora, de acordo com o gosto do freguês, é outra mania que tem conquistado o público nas casas especializadas que adotam nitrogênio líquido. Na N2 Extreme Gelato por exemplo, basta combiná-lo com uma base líquida e definir o sabor para a sobremesa ser preparada na hora.

Detalhe: se o cliente quiser criar a própria receita, por mais inusitada que seja, basta levar os ingredientes que deseja transformar em gelato para ver o doce "nascer" na sua frente.

Na rede, os sabores mais vendidos são: Leite Ninho, Nutella, frutas vermelhas, Ovomaltine, cheesecake de manga. Os mais inusitados já preparados, porém, incluem paçoca com bacon, pizza calabresa, lavanda, Dadinho, Fin azedinho e tomate com queijo.

Em média, são vendidos 4.500 gelatos por mês nas lojas de rua e o dobro em quiosques nos shoppings. O preço começa em R$ 25*, para potinhos com 200 ml.

Sorvete no waffle

Combinar o sorvete com outras guloseimas pode tornar tudo muito mais tentador. Com waffle, a mistura rende um mix de texturas, como nos itens da Bubblewrap Waffle, criação inglesa que chegou ao Brasil por meio de franquias.

No caso, o waffle ganha roupagem diferente: se parece com um favo de mel e envolve o sorvete como se fosse um cone.

Semanalmente, são vendidas em torno de 330 unidades na loja da Cerqueira César, em São Paulo. O preço de cada uma é R$ 35* e os sabores mais consumidos são Apple pie (massa do waffle de churros, com sorvete de canela coberto com caramelo salgado), Red velvet (massa red velvet com sorvete de morango e topping de morango) e Black gold (massa de chocolate belga com sorvete de avelã e cobertura de chocolate).

Fondue de sorvete

Não estamos falando daquele fondue com minibolas de sorvete que são mergulhadas no chocolate quente (delicioso também, diga-se). Aqui, o próprio "creme" é o sorvete.

No Chatêau de Gazon, em Curitiba (PR), o fondue de chocolate trufado é uma opção entre as receitas doces. É composto por sorvete levemente derretido, servido sobre gelo e acompanhado por calda de chocolate ao leite também derretida.

Para acompanhar, morangos, uvas sem sementes, abacaxi, mamão, melão, banana, maçã, tubetes de waffle e marshmallow. Custa R$ 88* para duas pessoas.

Sorvete com bacon

Você pode torcer o nariz, mas o sorvete com bacon batizado de Leitão, na Sorveteria do Centro, tem conquistado o paladar paulistano.

No endereço comandado pelos premiados chefs Janaína Torres e Jefferson Rueda, a receita toda artesanal (assim como os demais produtos da casa) leva sorvete de leite, bacon, chocolate, caramelo e a famosa "porcopoca" (pururuca) d'A Casa do Porco, outro empreendimento dos sócios.

O comentado sorvete vende em torno de mil unidades por mês e custa R$ 23*.

Feijoada de sorvete

Se a intenção é ser diferente, a sobremesa da Kaeli Gelateria, de Caldas Novas (GO), é difícil de ser superada. Imitando um dos pratos mais tradicionais da cozinha brasileira, é um clássico da loja - inclusive, tem marca registrada.

Servida em um caldeirãozinho de cerâmica, recebe duas bolas de sorvete de chocolate, coberta por gotas de chocolate, uvas passas, farofa doce crocante e rodelas de palha italiana. Quem tiver, pelo menos, 18 anos, pode finalizar o pedido com uma bola de sorvete com álcool, no sabor caipirinha. O preço da sobremesa inusitada é R$ 24,90*.

Pizza de sorvete

Entre as mil e uma criações nas pizzarias brasileiras, O Fornão à Lenha, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, inova na delícia adocicada. Diferentemente das versões que muitas casas adotam, ali, a "massa" é substituída por waffle e a "cobertura" inclui sorvetes variados.

Em cada noite, são servidas em torno de 140 fatias. Os sabores mais pedidos são napolitano, flocos e torta alemã. A pizza diferentona só está disponível no rodízio, servido todos os dias, ao custo de R$ 72,90* (domingo a quinta-feira) e R$ 78,90* (sextas e sábados), com complementos variados, de acordo com o dia.

Sorvete com algodão-doce

Juntar duas das guloseimas mais apetitosas só poderia render uma combinação irresistível. Essa é a proposta dos sorvetes instagramáveis da Dona Nuvem, rede que começou em São Paulo há alguns anos.

Entre as opções, os temáticos Unicórnio e Sereia Rainbow são disparados os mais vendidos. Todos têm a mesma estrutura (uma bola de sorvete de chocolate, baunilha ou misto) na casquinha, uma cobertura (chocolate, caramelo, brigadeiro, morango ou leite condensado), dois toppings (biscoito; granulado em forma de coração, estrela, colorido ou gourmet; bolinhas de chocolate; pipoca caramelada; confete; froot loops; castanha; bala de goma; amendoim; ovomaltine) e um tema. Para as coberturas, há dois tipos: chocolates e biscoitos amanteigados.

Na loja da Rua Augusta, a mais antiga da rede, são vendidos aproximadamente 150 de cada um dos mais pedidos a cada semana. Custam R$ 28,90* (tradicionais) e, com bala rainbow, R$ 31,90*.

Mochi de sorvete

Misturar duas tradições e duas culturas, o Oriente e o Ocidente, foi a ideia da DaOca, empresa por trás do mochi de sorvete.

Seguindo a receita tradicional, o mochi é feito com farinha de arroz. Por dentro é que vem a surpresa, com o recheio de gelato artesanal.

A inspiração veio do outro lado do mundo e, para uma melhor experiência, recomenda-se esperar 3 minutos antes de consumi-lo. O mochi pode ser encontrado nos sabores doce de leite, baunilha, morango, açaí, avelã, matchá, coco, chocolate e manga.

A cada ano, são lançados um ou dois sabores novos. Custam a partir de R$ 3,99*, dependendo da praça de venda.

Sorvete frito

O nome já diz tudo: a versão semiquente da sobremesa combina temperaturas distintas, graças à ideia de levar o sorvete envolto por uma espécie de farofa à panela de óleo. Isso rende uma casquinha crocante que sai quentinha, enquanto a parte interna é gelada.

No Engenho São Lourenço, na cidade de Água Branca, em Alagoas, há cinco opções de sabores, algumas com recheio. Tem o de rapadura, ouricuri (um coquinho da região) e tapioca.

Outros dois são queijo recheado com goiabada e tapioca recheado com goiabada. O mais vendido é o de rapadura, mas o de queijo não faz feio. Cada uma custa R$ 22*.

*Preços fornecidos pelas empresas entre os dias 23/01/24 e 27/01/24.