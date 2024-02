Após ser ignorada por Olavo, Bebel toma medida drástica por ciúmes

Taís garante amar Zé Luiz como a um filho. Hermínia diz ao juiz que Taís sempre desprezou o avô, porque era pobre. Dinorá, Paula, Daniel e Cássio depõem a favor de Clemente. Alice beija Olavo. Bebel liga, mas Olavo não atende.

Zé Luiz diz que se sente bem com Clemente e Hermínia e não quer morar com Taís. Bebel aparece de surpresa e mostra-se enciumada. Alice volta logo depois que Bebel sai. O juiz decide que Zé Luiz permanece sob a guarda de Clemente. Cássio sente ciúmes quando Hermínia conta que Lúcia viajou com Antenor.

Vidal insiste em sair com Gilda. Gustavo convida Gilda para sair, mas ela não pode aceitar. Neli pede que Heitor volte para casa. Heitor diz que Neli não o respeita e que ele vai tentar ser feliz longe dela. Daniel segue Ivan, que percebe.

Taís e Ivan apenas se cumprimentam com um gesto de cabeça, acabando com a desconfiança de Daniel. Taís e Ivan comemoram. Odete e Yvone se mudam para o Copamar. Evaldo e Eloísa voltam. Virgínia, Belisário e Bebel chegam à casa de Marion. Evaldo se choca com a morte de Isidoro. Antenor diz que quer ter um filho com Lúcia. Evaldo diz a Paula que quer denunciar Taís.

Paula pede que Evaldo aguarde, antes de denunciar Taís. Marion apresenta Bebel a Urbano. Virgínia, discretamente, orienta Bebel durante o jantar. Urbano se diverte com Bebel, que morre de medo de cometer uma gafe, e a convida para jantar.

Gilda não dá resposta alguma a Vidal, que pede para sair com ela mais uma vez. Gustavo convida Gilda para comer pipoca e ela aceita. Olavo liga e pede desculpas a Bebel, que não conta que está na casa de Marion.

Lúcia se impressiona com a ternura de Antenor. Gilda e Gustavo se beijam. Nereu dá flores para Zoraide. Hermínia reprova o comportamento de Mateus. Evaldo dá entrevista.

Clemente e Hermínia prometem a Mateus não contar para Lúcia sobre suas atitudes, desde que ele se comporte. Dinorá percebe a alegria de Gustavo. Taís recebe o dinheiro do inventário. Cássio desaconselha Evaldo a denunciar Taís. Urbano aconselha Taís sobre investimentos. Evaldo e Eloísa encontram Taís. Paula pede que Evaldo não denuncie Taís. Ivan ouve Clemente comentar que Evaldo denunciará Taís. Taís vai à casa de Evaldo.