Após acidente envolvendo máquina de tirar gelo, Jeremy Renner apresenta People's Choice Awards

O ator Jeremy Renner, que sofreu um grave acidente envolvendo uma máquina de tirar gelo no início de 2023, surpreendeu fãs ao apresentar o People’s Choice Awards na noite deste domingo, 18. O eterno Gavião Arqueiro foi aplaudido de pé por Tom Hiddleston, ator que interpreta Loki, vilão da Marvel.

Após um longo período de recuperação, o ator conseguiu andar até o palco do evento sem apresentar muitas dificuldades. "Esse ano está sendo uma grande jornada e estou muito feliz de estar com vocês, meus fãs. Vocês são os melhores", declarou.

Renner apresentou a primeira categoria da noite, de Artista de TV do Ano, premiando Billie Eilish por sua performance em Swarm.

Relembre o acidente

No primeiro dia de 2023, Jeremy Renner sofreu um grave acidente ao manusear uma máquina de limpar neve em sua casa. Na ocasião, ele ficou preso embaixo do veículo ao tentar salvar seu sobrinho da colisão e quebrou 30 ossos.

Após o acidente, Renner investiu em sua carreira como cantor, lançando o álbum Love and Titanium no início do ano. As músicas fizeram muito sucesso entre seus fãs. "Você inspirou muitas pessoas a não desistirem", escreveu um internauta em uma publicação do artista no Instagram.

Em janeiro, o ator voltou ao trabalho e anunciou a produção da terceira temporada de Mayor of Kingstown, série original da Paramount Plus.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais