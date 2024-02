Ex de Ana Hickmann pede prisão de Edu Guedes e multa de R$ 500 mil

A defesa de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, protocolou na Justiça de São Paulo um pedido de prisão contra Edu Guedes e de multa, a ser paga pelo chef e pela apresentadora, no valor de R$ 500 mil.

Os advogados alegam que Hickmann e Guedes causaram constrangimento a Alezinho, filho da apresentadora e de Correa, de 9 anos. A defesa também cita suposta coação e alienação parental, em documentos protocolados na Justiça e obtidos por Splash.

Procurada por Splash, Ana Hickmann rebate acusações do ex e o acusa de 'tentar criar novos fatos para tumultuar'.

O que aconteceu

A defesa de Correa alega que Hickmann levou o filho para um lugar isolado, com Edu Guedes. Nos documentos, Edu Guedes é chamado de "namorado" da apresentadora. A intenção, segundo Correa, seria manter o menino sem comunicação com o pai.

A única maneira de comunicação do pai com o filho seria por meio do celular de Edu Guedes, segundo a defesa de Correa. O ato é considerado pelo advogado como um "constrangimento ilegal". A defesa afirma também que o suposto casal (Hickmann e Edu) tenta impedir a convivência entre Correa e Alezinho.

Os documentos também pedem a proibição da convivência de Alezinho com Edu Guedes. O argumento da defesa é que o chef estaria usando o menino para prejudicar Alexandre Correa.

O pedido de Correa à Justiça ocorre depois que Ana Hickmann acusou o ex-marido de não ter cumprido a medida protetiva ao devolver Alezinho, no dia 13 de fevereiro. Correa teria permanecido por mais de 45 minutos em frente ao condomínio em que a apresentadora mora. Segundo a assessoria de Ana, o empresário teria permanecido lá após finalizar o encontro com o filho. "Ao sair de casa, a apresentadora se deparou com o ex-marido no local, de braços cruzados e olhar intimidador." A defesa de Correa negou o descumprimento de medida protetiva.

Procurados, Ana Hickmann e Edu Guedes não se pronunciaram. Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.

Queixa-crime

No fim de janeiro, Edu Guedes protocolou uma queixa-crime contra Alexandre Correa. A informação foi divulgada por Leo Dias e confirmada por Splash.

Edu Guedes afirma ter sido vítima de difamação. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Alexandre Correa afirmou que "tá na cara que existe um romance" entre Ana Hickmann e o apresentador, e disse ter recebido a informação de que o relacionamento é anterior ao término de seu relacionamento.

Procurado, Alexandre Correa diz que não retirará suas afirmações. "Eu reafirmo: no meu entendimento, há anterioridade dessa relação ao dia 11/11 [data em que Ana Hickmann registrou o boletim de ocorrência contra Alexandre Correa por agressão]. Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo, há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso, e eu não retiro o que eu disse. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse", diz Alexandre em áudio encaminhado por seu advogado.

Ana Hickmann nega que haja um romance entre ela e Edu Guedes. Ao colunista de Splash Lucas Pasin, a assessoria dela afirmou que Ana é amiga do chef, e explicou as fotos dos dois de férias: "Foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort".

Edu Guedes também nega o suposto romance. "O relacionamento que nós temos é uma amizade de 20 anos", disse a Pasin.