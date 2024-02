'Zero saudades do barrigão', admite Cintia Dicker após filha com Scooby

Pedro Scooby e Cintia Dicker no Nosso Camarote, no primeiro dia de desfiles na Sapucaí Imagem: Thiago Mattos/Brazil News Colaboração para Splash, em São Paulo 18/02/2024 09h48 Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, em entrevista a Quem. Gravidez de Aurora Tenho zero saudades do barrigão. Depois que é bom Rotina com a filha Aurora está em uma fase maravilhosa. Ela está andando e começando a falar 'mamãe e papai'. Estou amando. É um desafio viajar, trabalhar e deixar ela em casa. Ainda é muito difícil porque cada vez é uma descoberta nova (na rotina da Aurora) Críticas sobre a filha No começo eu lia e ficava mal, daí o Pedro me ensinou: 'Amor, não leia que você absorve. Bloqueia!'. E hoje eu faço isso, bloqueio. Eles não me conhecem e não sabem da minha vida